В понедельник, 6 декабря, премьер-министр Михаил Мишустинобратил внимание на необходимость сохранить доступность ипотеки для широких слоёв населения. Это предполагает наращивание темпов жилищного строительства в регионах, которое и так более чем на 30% опережает показатели прошлого года. Объём возведения новостроек растёт уже более года, что правительство связывает с востребованностью программы льготной ипотеки на новое жильё. Программа не только стимулировала строительную сферу в регионах, но и позволила гражданам улучшить жилищные условия. Впрочем, эксперты отмечают, что ситуация сильно отличается от региона к региону, а льготная ипотека не только помогает людям получить жильё, но и сильно «разгоняет» цены на недвижимость.

Иван Шилов ИА REGNUM Жильё

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Устойчивость региональной экономики и девелоперское лобби?

Строительной отрасли в целом быстрее, чем остальным отраслям экономики, удалось преодолеть последствия коронавирусного кризиса. Значительное превышение объёмов ввода жилья имеет и косвенные последствия — удалось выйти на опережающий график расселения аварийного жилья. Со слов вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина, за три года расселили 250,8 тыс. человек, или 137% от первоначального плана. Ипотечные программы в этом году также демонстрируют рост, увеличившись на 43% по сравнению с 2020 г.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Стройка

В региональном разрезе традиционно были высокие показатели жилищного строительства в столичных городах и прилегающих субъектах — в Москве, Московской и Ленинградской областях темпы увеличились на 62−67%. Самые высокие показатели у Санкт-Петербурга. В Северной столице темпы жилищного строительства выросли в два раза. В остальных регионах ситуация выглядит не так радужно — темпы существенно ниже, а в девяти субъектах и вовсе наблюдается сокращение объёмов жилищного строительства.

Аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева также отмечает, что отрасль жилищного строительства в России в больше степени концентрируется в столицах — Москве и Санкт-Петербурге, где доля совокупной площади жилых единиц в ноябре текущего года составляет 17,2% и 10% от общей площади нового жилья России. Далее следуют Московская область (9,7%) и Краснодарский край (7,9%), а доля от 3,3% до 1% приходится на Ленинградскую, Свердловскую области, Башкирию, Новосибирскую, Тюменскую, Ростовскую области, Красноярский край, Татарию, Воронежскую, Калининградскую, Самарскую области, Пермский край, Удмуртскую Республику, Рязанскую область, Приморский край, Челябинскую, Нижегородскую области, Ставропольский край и Пензенскую область.

Наталия Пырьева «На оставшиеся регионы России доля совокупной площади жилых единиц в ноябре составляет незначительные в общем разрезе страны 0,9−1,0%. Таким образом, можно сделать вывод, что строительство жилой недвижимости в России носит неравномерный характер в разрезе регионов. И в целом можно судить о развитости региона, исходя из текущих объемов строительства внутри него, поскольку отсутствие заинтересованности застройщиков в строительстве свидетельствует об отсутствии потребительского спроса на жилье, а отсутствие спроса — о низком уровне доходов, производственной и экономической активности».

Несколько иной точки зрения придерживается глава аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин.

Антон Чаблин «Наличие крупных строительных объектов говорит скорее не об устойчивости региональной экономики, а о наличии влиятельного девелоперского лобби. Причем не всегда местного. Скажем, строительство нового аэропорта Тобольска стоимостью ₽15 млрд — это проект компании «Сибур», а строительство платной четырехполосной трассы «Джубга — Сочи» стоимостью от ₽1,2 до ₽2,4 трлн связывают с интересами «Мостотреста».

Не только жилищное строительство

Жилищное строительство в субъектах стимулирует также создание социальной инфраструктуры. Иногда это является следствием амбициозных проектов, которые должны быть реализованы в ближайшее время. Например, в Башкирии создание научно-образовательного центра, который должен объединить ряд местных вузов, вызвало необходимость создания соответствующей инфраструктуры. В результате принято решение о строительстве студенческого кампуса, куда будут входить апарт-отель с общежитиями для студентов и преподавателей, конференц-холл, спортзал, учебный блок и лабораторный блок. Кроме того, через несколько лет планируется рядом построить таунхаусы, которые будут выступать в качестве общежитий для учащихся и педагогов. В целом по объёмам жилищного строительства по итогам десяти месяцев текущего года Башкирия вышла на первое место в ПФО. Можно ожидать, что в ближайшие годы темпы строительства здесь ещё возрастут, ведь в 2024 г. Уфа планирует масштабно отметить своё 450-летие, и к этой дате уже анонсировано строительство нескольких крупных объектов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Строительство многоэтажного дома

В соседней Татарии акцент сделан на индивидуальном жилищном строительстве. По этому показателю план перевыполнен на 47% — вместо 8,3 тыс. домов в эксплуатацию ввели свыше 12,2 тыс. А вот программа социальной ипотеки в республике в текущем году фактически провалилась. Она выполнена лишь на 44%. По ней в регионе построили 125 тыс. квадратных метров жилья из 280 тыс. планируемых.

Сразу несколько проектов комплексной застройки новых микрорайонов реализуются в Самарской области. Они будут построены в северных и южных частях областного центра. В отличии от Татарии в этом субъекте акцент сделан на многоэтажное жилищное строительство.

По мнению Наталии Пырьевой, в разрезе регионов ПФО строительство жилой недвижимости в большей степени развито в Башкирии и Татарии, Нижегородской, Самарской и Пензенской областях, Пермском крае.

Наталия Пырьева «При этом на все регионы ПФО приходится 14,6% от общей площади жилых единиц России в ноябре 2021 года. Среди наиболее крупных проектов в ПФО стоит отметить самый масштабный проект комплексного развития территорий в округе ЖК «Южный город» в Самарской области. Одновременно со строительством жилья возводятся объекты социальной, спортивной и культурной инфраструктуры, в том числе спортивный комплекс с бассейном и детский сад. Помимо этого, важным объектом является проект по строительству города-спутника Казани «Зеленый Дол». Создание города-спутника направлено на расширение территории города, увеличение численности населения Татарстана и интенсивности транспортных потоков, а также на развитие производства и экономики региона».

user1459766245 Стройка

Таким образом, высокие показатели жилищного строительства стимулируют развитие и других отраслей, но, к сожалению, позволить себя масштабные стройки могут не все субъекты. Объёмы строительства жилья прямо коррелируют с уровнем социально-экономического развития, и если «богатые» регионы имеют возможность возводить новые микрорайоны, то для регионов с деградирующей социально-экономической сферой это не только непосильная, но и ненужная задача.