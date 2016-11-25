Ежедневно в России выявляются десятки тысяч носителей коронавируса. Ситуация с распространением в стране SARS-CoV-2 по-прежнему вызывает тревогу и медиков, и властей.

По состоянию на начало декабря в России не выявлено штамма «Омикрон», но вероятность его появления в ближайшее время высока.

Заболеваемость и смертность в России остаются на высоком уровне. По данным оперативного штаба, коллективный иммунитет оценивается в 50,2%.

Новые сертификаты для переболевших коронавирусной инфекцией будут действовать один год, ранее выданные документы сейчас переоформляются. Об этом помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил 2 декабря журналистам.

Подробности о ситуации с коронавирусом в России — в трансляции ИА REGNUM.