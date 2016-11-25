Власти Сантк-Петербурга заявили, что город вышел на плато по росту заболеваемости COVID-19.
Студенты Петербурга выйдут в патруль по соблюдению масочного режима в метро
Студенты-волонтёры, вступив в антиковидный патруль, проверят, как пассажиры Петербургского метрополитена соблюдают норму об обязательном ношении масок.
В Курганской области за сутки скончались пять пациентов с COVID-19
В Курганской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло ко 2 декабря 887 человек. Об этом 2 декабря сообщает региональный оперштаб. Сутками ранее число скончавшихся составляло 882 — на пять человек меньше.
В Курганской области за сутки выявили 198 носителей коронавируса
В Курганской области за сутки обнаружили 198 новых случаев заражения коронавирусом, из них 96 зарегистрированы в Кургане. Об этом 2 декабря сообщает региональный оперштаб. Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 203 случая.
В России заболеваемость COVID-19 снизилась на 20% — Попова
По итогам ноября в России зафиксировано заметное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, обстановка по COVID-19 стабилизировалась. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 2 декабря в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Она отметила, что снижение специалисты фиксируют каждую неделю, начиная со второй недели ноября. Это 6−8%, а по итогам месяца — более чем на 20%. Положительных тестов в удельном весе сделанных тестов стало меньше почти на 30%.
«Плюс это говорит о стабилизации ситуации <…>, в разных субъектах по-разному», — сказала Попова.
На Среднем Урале от COVID-19 за сутки скончался 31 человек
В Свердловской области за последние сутки зафиксирован еще 31 смертельный исход от коронавирусной инфекции, сообщает 2 декабря региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе скончались 8493 человека.
В Свердловской области сокращается прирост заболевших COVID-19
В Свердловской области сокращается прирост заболевших ковидом. В регионе впервые с 29 октября выявили менее 700 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб.
Тюменские бизнесмены просят главу региона отменить QR-коды
Тюменские бизнесмены и сотрудники общепита обращаются к главе региона Александру Моору и к главному санитарному врачу региона Галине Шарухо с просьбой отменить QR-коды. Об этом сообщает владелец сети кафе в Тюмени Павел Головин в своём Instagram-аккаунте.
В Татарии рассказали об ограничениях при проведении республиканской ёлки
В Татарии 25 декабря допуск родителей на республиканскую ёлку будет осуществляться по QR-кодам. Также обязательно соблюдение социальной дистанции при рассадке. Родителей с детьми посадят через кресло. Детям старше шести лет необходимо иметь защитные маски. Мероприятие пройдет, как и в прошлом году, в два этапа. Само новогоднее представление будет разделено: количество детей — 4 тыс. до обеда и 4 тыс. после него, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
В Омской области ввели обязательную вакцинацию пожилых от COVID-19
Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Омской области для жителей старше 60 лет. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по региону Александра Кригиопубликовано 2 декабря на сайте областного управления Роспотребнадзора.
Тромбоз и миокардит: тюменский врач сообщил о последствиях COVID-19
В период пандемии новой коронавирусной инфекции у 36,4% тюменцев, переболевших COVID-19, проявляются неврологические последствия. Об этом сообщила пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области врач-невролог Джинна Лебедева.