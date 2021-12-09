Заявление начальника технического управления жилищного комитета Санкт-Петербурга Андрея Джалалова о том, что в трёх районах города внедрён проект «Дворник-шеринг» по уборке дворов после снегопадов жителями на платной основе, а в одном из них оплата составляет одну тысячу рублей в час при 8-часовом рабочем дне, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 9 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Дворники в Санкт-Петербурге

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"Платите дворникам по тысяче рублей в час, и желающих тогда будет хоть отбавляй. Никакие гастарбайтеры уже не понадобятся», — считает Егор С.

Многие пользователи пришли к выводу, что с такими расценками появится очень много желающих стать дворниками, ведь такую оплату труда не везде встретишь.

«Тысяча рублей в час? Я готов контракт до конца зимы подписать и переехать из Москвы в Питер!» — пишет Денис Ц.

Некоторые комментаторы отмечают, что платить будут явно не каждый день и даже такие зарплаты не приближают Россию к уровню оплаты труда, как в западных странах.

«А ещё говорят, что работать некому. Вон сколько рук! Платить надо нормально, хотя даже эта тысяча в час — копейка в рамках мировых зарплат», — поделился своим мнением Михаил М.

Часть людей полагает, что из-за таких «раздач» денег обычные дворники, которые явно не получают больших зарплат, могут уйти с рабочего места, чтобы стать таким же жителем города, который заключает контракт на уборку снега за тысячу рублей в час.

«И сколько же получает дворник в Питере? 40 тысяч за рабочую неделю? Эти «суперменеджеры» способны убить всё. Ребята, вы завтра вообще останетесь без дворников. Они все уйдут из-за раздачи денег стихийным уборщикам среди граждан», — предупреждает Андрей С.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворник рассыпает песок на улице

Ряд пользователей указывает на то, что большинству желающих такие суммы не достанутся и им придётся иметь дело с обычными расценками, по которым оплачивается труд дворников.

«Я на добровольных началах уже лет пять у парадной тружусь, если надо, расчищаю, а тут деньги типа раздают за это. Позвонил в администрацию своего района, ценник обозначили 150 рублей за час. Этот час можно по-разному работать. В таких делах платят за объём, метраж, но никак не за время. Час можно и один метр, и 100 убирать», — отмечает Михаил Т.

Нашлись и те, кто отмечают, что власти Петербурга провалили планы по уборке снега и теперь пытаются убедить граждан в том, что это не плохо, а очень даже для них выгодно.

«Пусть уж лучше за эти деньги правительство Петербурга идёт убирать снег, ведь деньги на технику уже освоили. Вот пускай и начинают сами отрабатывать», — предлагает Александр В.

«Да мне кажется, что в Питере хорошо чистят. Я сегодня гуляла по центру, всё уже вычищено и песочком даже посыпано. Очень хорошо убирают», — указывает Ева М.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворник

Напомним, 8 декабря начальник технического управления жилищного комитета Санкт-Петербурга Андрей Джалалов сообщил о том, что в трёх районах города — Калининском, Красногвардейском и Фрунзенском — внедрён проект «Дворник-шеринг» по уборке дворов после снегопадов жителями на платной основе. Отмечается, что в Красногвардейском районе уже заключено порядка 50 договоров по уборке с жителями, а оплата по ним составляет одну тысяча рублей в час при 8-часовом рабочем дне.