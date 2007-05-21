Ленинградская область, 21 мая, 2007, 18:37 — ИА Регнум. В Мурино (около станции метро "Девяткино", Санкт-Петербург) сегодня, 21 мая, начала работу автобусная станция "Северная". Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ленинградской области , уже началась работа маршрутов автобусов с "Северной" в несколько городов области (Лодейное Поле, Новая Ладога, Подпорожье, Кириши, Тихвин, Пикалево, Бокситогорск). Впоследствии автобусы также будут ходить с "Северной" в Шугозеро и Приозерск.

Кроме того, областные власти рассматривают возможность открытия еще нескольких аналогичных автобусных станций, которые также будут располагаться на границе города и области (у метро "Улица Дыбенко", "Рыбацкое", "Купчино"). По их мнению, это позволить снизить затраты перевозчиков и сократить время поездки (станции строятся на окраинах города для того, чтобы автобусы не ездили по пробкам в Санкт-Петербурге).