Известие о том, что Верховный суд России разрешил по фотографии штрафовать нарушителя за отсутствие маски, взбудоражило людей. Они считают несправедливым такое решение хотя бы потому, что сами государевы люди являются злостными нарушителями. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные комментарии из социальных сетей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус в России

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«Это просто издевательство над людьми!» — восклицает Михаил Хазин.

«Это незаконно! Режим ЧС не введён. Ещё одно доказательство, что в России законы не действуют», — считает Маргарита.

«Собянин вон на одном из фото выше — без маски. Выпишите ему штраф», — предлагает Ирина.

«Прекрасно, тогда всем политикам можно высылать штраф, в том числе и мэру, который недавно был в метро без маски», — поддерживает Мария Зинченко.

Фото В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Сергей Собянин

«Толку от маски никакого, зато в бюджете прибавится», — иронизирует А.

«Фашизм вводится, товарищи. Верховный суд напрашивается на грубость», — отмечает Евгений.

«Смысла в штрафах за отсутствие маски не вижу. Наука говорит, что вакцинация защищает лучше, чем маска, но за отсутствие маски штрафуют. А за отсутствие вакцинации не штрафуют. Как это понять?» — спрашивает Александр Новожилов.

«Для начала масочки бесплатными пусть сделают. А так — вымогательство, прикрыто кривым законодательством», — замечает К.

«Похоже, у народа появилась возможность сводить счёты с недружественными лицами — типа нехороших соседей или несговорчивых рыночных торговцев. А кто будет отвечать за беспредел, который из всего этого получится?» — вопрошает Алексей Бибиков.

«А про фотомонтаж Верховный суд в курсе?» — напоминает другой участник обсуждения.

«Но маска — это бизнес. Кое-кто в прошлом году заводы по их производству прикупил. А суд и прочие силовики делают этот денежный поток неостанавливаемым», — считает Настя.

Штраф

«Разрешите уже штрафовать просто по факту проживания в стране. Живешь здесь — будь готов к возможным штрафам. И все. Проще и честнее, чем каждый раз выдумывать ерунду в попытках обосновать происходящий бред», — предлагает Олег Волков.

«Маска — это, конечно, защита сильная. А почему Верховный суд не рассматривает дело по Голиковой за оптимизацию медицины и полный её развал. У нас, кроме ковида, люди болеют и другими болезнями, а врачей нет: пульмонологи, кардиологи, эндокринологи — их нет нигде. Куда обратиться, не знаю, и денег уже на лечение нет. Ау», — замечает Андрей Андреев.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Верховный суд разрешил штрафовать нарушителей масочного режима без проведения расследования и экспертизы (достаточно протокола и фотофиксации), сказано в постановлении коллегии инстанции по административным правонарушениям.

Штраф об отсутствии маски попытался оспорить представитель продуктового магазина в московском районе Люблино: продавец находился без маски на рабочем месте, и это зафиксировала при проверке районная управа, обязав выплатить 100 тысяч рублей штрафа. Представитель магазина указывал на отсутствие экспертизы по фотографии и допроса понятых.

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