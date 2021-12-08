Информацию, согласно которой президент США Джозеф Байден во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным призвал Россию к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 8 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ради мира и стабильности

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"Деэскалация для них — это, очевидно, прекратить поддержку ДНР и ЛНР и спокойно смотреть, как мирных жителей Донбасса убивают оружием США», — считает Богдан М.

Многие пользователи пришли к выводу, что американский президент призывает Россию отказаться от поддержки Донецкой и Луганской Народных Республик, склоняя нашу страну отдать жителей Донбасса на съедение украинским карателям.

«Смешной дедуля, вещающий из параллельной реальности. Для деэскалации всё, что он должен сделать, так это одёрнуть своих выкормышей в «цеевропе». И он сам это прекрасно знает, как никто другой», — отмечает Артём Л.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Некоторые комментаторы отмечают, что деэскалация на границе с Украиной начнётся только тогда, когда Америка прекратит здесь свою эскалацию.

«Начнём деэскалацию сразу же после того, как это сделает Америка. Пусть убирает своих инструкторов и перестаёт накачивать Украину оружием», — указывает Надежда С.

Часть людей уже банально устала от неустанных попыток США выставить Россию в качестве агрессора, который якобы намеревается вторгнуться на территорию Украины.

«Почти все заявления со стороны Запада, слова политиков и их вассалов такие одинаково антироссийские, словно под одну копирку. Ощущение, что в какой-то конторе пишут текст или методичку, а потом её распространяют. Политиков Европы и США можно вообще не слушать, они повторяют много лет одно и то же и больше ничего не видят и не слышат», — пишет Vanja B.

«Задолбали уже со своей Украиной! Да не собирается на неё никто нападать! Ещё лет десять — и с этой пустошью никто беседовать даже не станет. Может быть, Америке пора уже переключиться на кого-нибудь другого, а то надоело уже», — возмущается Виталий Р.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия выступает исключительно за мир и никто в нашей стране не желает братоубийственного конфликта на своих границах.

«США всё пытаются выставить Россию в качестве агрессора, пытаются спровоцировать войну на востоке Украине. Но какой же всё-таки это бред! Россия ни на кого не хочет нападать. Народу Российской Федерации, наоборот, нужен мир, а не война!» — написала Юлия Б.

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Нашлись и те, кто углядел в данном заявлении попытку показать Киеву на бесперспективность военного разрешения конфликта с ДНР и ЛНР.

«Всё выглядит так, что США и Россия пытаются всеми силами отговорить Украину от войны с Донбассом, для этого и разыгрывается всё представление. Америка предупреждает Россию, чтобы она не нападала, а мы и не собирались, собственно. США обещают России санкции в случае нападения, а киевскому режиму нужна военная поддержка, которой не будет», — поделился своим мнением Ринат А.

Напомним, 7 декабря пресс-служба Белого дома опубликовала информацию, согласно которой президент США Джозеф Байден во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным призвал Россию к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии.