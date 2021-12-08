Американские законодатели исключили положение о введении санкций против газопровода «Северный поток — 2» из версии проекта оборонного бюджета страны, одобренной представителями обеих палат Конгресса США. Об этом 7 декабря сообщает ИА Красная Весна.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый», Klymenko Time и «Крокодил». Многие указали на то, что исключение пункта о введении санкций против СП-2 из оборонного бюджета США, прежде всего, в пользу Германии, так как России, по мнению комментирующих, выгодны нынешние цены на газ. Иные также считают, что никто не планировал вводить санкции против газопровода.

«Но пообещали выразить всестороннюю поддержку Украине в «Твиттере», — иронизирует Сергей.

«1:0 в пользу Германии. России при таких ценах на СП-2 вообще плевать. Уже посчитано, что к весне она отбивает его стоимость полностью, а должна была 15 лет», — добавила Мария.

«Путину плевать на СП-2. Уже при таких ценах на газ из-за дурости Европы ему даже выгодно затягивание запуска СП-2, т. к. европейская продукция будет намного дороже, чем то, что произведется в России. Например, удобрения и с/х продукция. Ведь после зимы всегда весна и пора внесения удобрений, и кто опять себе выстрелил в ногу?» — пишет Dmitriy.

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«И ещё морозы идут на Украину и Европу. Совпадение», — добавил Артем.

«Значит, идёт процесс примирения сторон на взаимовыгодных условиях. Нам остаётся ждать указаний», — написал Вячеслав С.

«Никто их не собирался вводить, создали предмет для торга: Путин не нападет, санкции не введут. Переговоры — пустышка, очковтирательство от демократов чисто для внутренних политических разборок», — считает yurij.

«Джо, шо ты робыш (что ты делаешь. — М. Р.)? Ну хоть чуточку поддержки целостности пришли, без неё Украина рэпнэ як кавун (треснет как арбуз. — М. Р.)», — с сарказмом пишет Надежда Г.

«Накануне встречи Путина и Байдена Зеленский провел телефонные переговоры с автоответчиком Байдена. Была достигнута договоренность оставить сообщение после звукового сигнала. Сообщает УкроСМИ», — пошутил Dima O.

«Молодцы, дайте России нормально заработать. Деду респект», — добавил Александр К.

«Северный поток — 2» только поможет России закрепить за собой титул главного поставщика газа! Поэтому не вижу ничего плохого», — написал Yegor Y.

«Давайте и дальше лобызать Штаты», — с сарказмом отреагировал Ilya.

«Ну слава Богу, хоть… [Европа] не замерзнет», — пишет Alex N.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

«Это предсказуемо было… посмотрим, что Штаты придумают дальше… Разговор касался наверняка не только Украины, но, думаю, и Китая…» — считает Алексей В.

«Переговоры прошли успешно», — резюмировал Petya M.

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