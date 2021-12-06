6 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер призвал к сворачиванию проекта «Северный поток — 2» в случае «вторжения» России на Украину.

Мирослава Романенко, , 16:39 — REGNUM Лидер фракции центристской Европейской народной партии, сопредседатель баварского Христианско-социального союза и глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер призвал свернуть проект «Северный поток — 2» в случае «вторжения» России на Украину. Об этом он заявил 5 декабря в интервью газете Bild am Sonntag.

Во имя мира Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление Вебера обсудили в социальной сети Facebook на странице украинского интернет-журнала «Новое издание», а также в телеграм-канале украинского издания Klymenko Time. Многие отметили, что запуск «Северного потока — 2», прежде всего, в интересах ФРГ, а спровоцировать военный конфликт Украины с Россией хотят США, чтоб помешать запуску газопровода.

«Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы». Антоний Великий — раннехристианский подвижник и пустынник, основатель отшельнического монашества», — процитировала Антония Великого Вита К.

«Германии СП нужен больше, чем России. Украина тут каким боком?» — недоумевает Дмитрий С.

«А если Путин не вторгнется, то с СП-2 будет всё хорошо? Ну, значит, Путин не будет вторгаться. Украинскую трубу можно готовить к консервации», — добавил Jurij O.

«Они не вторжение Путина хотят, [а] присвоить себе как заслугу, мол, «напугали»…» — смеется Анна Р.

«А Европе не конец, если СП-2 не запустят?» — задался вопросом Alex V.

Газопровод «Северный поток ‑ 2» © Nord Stream 2. Igor Kuznetsov

«Америка жизнями украинцев не хочет сертификации СП-2! Вот и всё!» — отреагировал Андрей Г.

«А если не нападёт, то надо спровоцировать? Тогда немцам конец», — написал Геннадий В.

«Ну, будет Европа без газа. Точнее, будет с газом США, который в разы дороже. И цена будет 2−3 тысячи за 1000 кубов. Через Украину газ тоже не пойдет, если логически — Россия «нападет», — написал dima Ff.

«У США нет газа. Есть газ, добытый на территории США частными компаниями. И никакой президент не может им приказать кому продавать, а кому не продавать. Где цена выше — туда газ и продают», — ответил ему (dima Ff) Михаил.

«Европу так колбасит от протестов, что для них война России и Украины, возможно выход, из сложившегося кризиса. Вот и нагнетают», — считает Люда.

«Задолбали пророки и сочувствующие, меньше б… [говорили] — меньше было бы проблем», — отреагировал Николай Н.

«Как уговаривают-то Россию напасть…» — задумался Hyper Code.

«Помним-помним, как Америка «рвала на себе рубашку» за Афганистан», — с сарказмом отметила Alisa Fox.

Манфред Вебер (сс) European People's Party

«Вебер уже собрал деньги на компенсацию потенциальной прибыли европейских инвесторов СП-2?» — поинтересовался Александр.

«С приходом морозной зимы их задор как ветром сдует», — считает Виктор.

«Я на месте РФ сказал бы: «Всё, задолбали, СП-2 нас больше не интересует». И смотрел бы на реакцию», — добавил Alexander M.

«Этот расклад очень неприятен тем, что Украина начнет всеми силами провоцировать, лишь бы остановить СП-2», — отметила Oksana P.

«Так или иначе, но больше всего в любом случае как обычно пострадают Украина и простые граждане. А выиграют наши «партнёры». Пока не доконают совсем, не отцепятся от Украины. Развиваться ей никто не даст», — подытожила Лизанька.

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