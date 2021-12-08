Спикер Госдумы Вячеслав Володинпоручил изучить материалы о возможном конфликте интересов членов федерального оперативного «антиковидного» штаба. Среди тех, кого проверят, — глава Роспотребнадзора Анна Попова, а также руководитель оперштаба, чей родственник работает в фарминдустрии, но вторая фамилия не называлась. Вероятно, вторым проверяемым станет вице-премьер Татьяна Голикова, о пасынке которой — бенефициаре фармкомпании «Нанолек» Владимире Христенко — ИА REGNUM ранее неоднократно сообщало. Поповой некоторые депутаты «вменяют» то, что она может быть соавтором одной из вакцин от ковида и вписана в патент.

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Напомним, состав оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ Михаилом Мишустиным был утвержден в конце января 2020 года. Главой штаба стала вице-премьер Татьяна Голикова, а её заместителем — глава Роспотребнадзора Анна Попова. Помимо них, в оперштаб вошли ещё десять человек, в том числе глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, министр транспорта Евгений Дитрих, заместители глав МВД, МИД, Службы внешней разведки, аппарата правительства РФ, глава МЧС, гендиректор «Аэрофлота», глава Россельхознадзора.

Именно оперштаб принимает решения о дополнительных ограничениях, пролонгации уже действующих, а также снятии ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных полётов и многом другом.

7 декабря 2021 года депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев публично заявил, что им (вероятно, имея ввиду фракцию?) стало известно о том, что Попова «является соавтором патента на одну из вакцин, которую она же дает разрешение применять, на которую она же влияет на получение госзаказа и все патентообладатели получают 30% от госзаказа». Он также добавил, что «один из родственников руководителей оперштаба является совладельцем завода по производству тоже одной из самых распространенных вакцин». В последнем случае, вероятно, речь шла о Татьяне Голиковой, у которой есть родственник — совладелец фармбизнеса и потенциальный производитель одной из антиковидных вакцин.

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Duma.gov.ru Депутат Государственной думы РФ VIII созыва Николай Коломейцев

О семье Голиковой

То, о чём заявил Коломейцев, известно было давно. Что о патенте с фамилией Анны Поповой (он, к слову, не один), что о связях Голиковой.

ИА REGNUM уже более года рассказывает о связи между фармбизнесом и семьей Голиковой, которая является супругой бывшего министра торговли РФ Виктора Христенко и мачехой Владимира Христенко — бенефициара фармкомпании «Нанолек». К примеру, ещё весной 2021 года Владимир Христенко заявлял о планах фирмы к 2026 году нарастить в три раза портфель вакцин от пневмококка, вируса папилломы человека, опоясывающего лишая и коронавируса (!!!).

Напомним некоторые нюансы в связях семьи Голиковой:

— пасынок Голиковой Владимир Христенко через цепочку кипрских фирм действительно является бенефициаром ООО «Нанолек»;

— ООО «Нанолек» является крупной фармацевтической компанией, которая имеет целую пачку госконтрактов, в том числе на поставку двух вакцин из нацкалендаря: вакцины против полиомиелита и комбинированной вакцины для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и заболеваний, вызванных гемофильной палочкой. В 2020 году на «Нанолек» приходилось 20% от общей доли поставок по госзаказам этих вакцин;

— «Нанолек» является бизнес-партнёром центра имени Чумакова, разработавшего вакцину от коронавируса — «КовиВак». С весны 2021 года у них даже есть общий актив в Кировской области — ООО «Инвак», третьим совладельцем которого является кипрская фирма «Иссоль Инвестмент Лимитед»;

— в марте 2021 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров публично заявлял, что «Нанолек» выбран индустриальным партнером по производству вакцины «КовиВак»;

— ООО «Нанолек» получал господдержку. К примеру, в июне 2020 года Фондом развития промышленности, созданным по инициативе Минпромторга РФ, фирме предоставили целевой заём под 1% годовых до 10 июня 2022 года на сумму 417,632 млн рублей. На них компания планирует реализовать проект «Комплексный проект для обеспечения государства лекарственными препаратами для борьбы с коронавирусной инфекцией»;

— компания «Нанолек» по инициативе Минпромторга включена в список системообразующих организаций, но последнее слово о включении в этот реестр у правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. В её состав входит и Голикова;

— «Нанолек» заявился в госреестре лекарственных средств как продавец ряда ковидных лекарств, в том числе «фавипиравира» под торговым наименованием «Ковидолек». Также фирма выпустила партию «Гидроксихлорохина», включенного в рекомендации Минздрава РФ для лечения COVID-19. И это далеко не весь её портфель медпрепаратов от ковида;

— ещё одним бенефициаром «Нанолека» на конец декабря 2020 года был Андрей Реус, чьи данные совпадают с данными бывшего заместителя Виктора Христенко по министерству. Реус на сегодня аффилирован с крупным производителем вакцины «Спутник V» — Виктором Харитониным (АО «Фармстандарт», «Отисифарм»). Реус, Голикова и Христенко-старший — соучредители одного благотворительного фонда, что косвенно подтверждает связи олигарха Харитонина с семьей вице-премьера Голиковой.

Василий Иванов ИА REGNUM Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова

Подробно в материалах:

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Об Анне Поповой

Главе Роспотребнадзора Анне Поповой депутаты «вменяют» то, что она числится в патенте на одну из вакцин («ЭпиВакКороны») как соавтор. Это действительно так.

Ещё в июне 2020 года в ответ на запрос журналистов «Новой газеты» ведомство ответило, что речь идёт о руководителе Роспотребнадзора, которая как доктор медицинских наук «участвовала в разработке препарата в аспекте применения вакцины в популяции».

Авторами, указанными в патенте на «вакцинную композицию против коронавирусной инфекции COVID-19» от новосибирского государственного центра «Вектор», кроме Поповой, числятся ещё 11 человек, включая владельца и директора ООО «Эпивак» Евгения Рыжикова — сына заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Александра Рыжикова. При этом фирма «Эпивак», созданная в 2015 году, за 2021 год получила от «Вектора» четыре госконтракта, два из которых довольно крупные. Так в августе 2021 года был подписан контракт на 57,4 млн рублей на очистку и активацию белка-носителя (пептидный антиген), а в феврале был подписан контракт на поставку пептидного антигена (тип-3) на сумму 707,45 млн рублей. Обе закупки прошли по схеме «у единственного поставщика».

Денис Абрамов ИА REGNUM Вакцина «ЭпиВакКорона»

Возвращаясь к патентам Поповой. Кроме этого, всё с той же группой сотоварищей, включая Рыжикова-младшего, она фигурирует как минимум ещё в двух патентах с одинаковым названием — на «Пептидные иммуногены и вакцинная композиция против коронавирусной инфекции COVID-19 с использованием пептидных иммуногенов».

Если заглянуть в декларацию о доходах Анны Поповой, то за первый год пандемии наблюдается существенный прирост: с 11 438 786,57 до 18 390 854,33 рубля. Получила ли она почти 7 млн рублей как соавтор вакцины, не известно.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Если говорить о патентах в связке с антиковидными разработками, то и Вероника Скворцова — глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) — также фигурирует сразу в четырёх патентах как соавтор. Патентообладатели в них — ФГБУ «Научный центр биомедицинских технологий ФМБА России и «Государственный научный центр «Институт иммунологии» ФМБА. Среди них патенты на «Комбинированное лекарственное средство, обладающее противовирусным эффектом в отношении нового коронавируса SARS-CoV-2», «Ингаляционный гексапептид для лечения респираторных заболеваний, связанных с интерлейкином-6».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

А в качестве авторов вакцины «Спутник V» в патенте на оную есть как глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург, так и его заместитель — Денис Логунов. Оба за первый год пандемии существенно нарастили свои задекларированные доходы.

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Что касается закона, то авторам действительно положены вознаграждения. Их существует несколько видов. Между тем в свете заявлений о планах по снятию патентной защиты с вакцин против COVID-19 не известно, платят ли что-то конкретно этим авторам. Возможно, проверка, инициированная депутатами, ответит на этот вопрос.