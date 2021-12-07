Информация, согласно которой США снабдили страны Евросоюза и НАТО «разведданными», чтобы убедить их в том, что Россия готовит «вторжение» на Украину, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 7 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

«Снабдили «разведданными», как в деле с Ассанжем и некими двумя шведками, которые борца с американской ложью обвиняли в якобы изнасиловании? Такие данные звучат для европейских политиков очень убедительно», — отмечает Дмитрий С.

Многие пользователи пришли к выводу, что американские «разведданные» уже заранее дискредитированы постоянной ложью, которую используют Штаты для достижения своих личных интересов.

«Интересно, что сделали американцы? Показали европейцам мультики? Или просто флэшкой потрясли перед глазами? Они, когда сбили «Боинг», тоже обещали спутниковые снимки показать, а в итоге не было ничего», — напоминает Михаил К.

Некоторые комментаторы отмечают, что американцы врут, чтобы убедить Европу отказаться от сертификации российского газопровода «Северный поток — 2».

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

«Очередной истерический вброс. И всё это ради одной цели — заставить остановить запуск «Северного потока — 2», который сильно снизит прибыль американским энергетическим корпорациям. А это основа нынешнего американского руководства. Деньги-то офигенные! Собственно говоря, вся эта вакханалия с Украиной для этих целей и затевалась. ЕС был предложен, наверняка, дешевый уголь из Донбасса, а американские компании получали европейский рынок сбыта, поскольку труба должна была быть не достроена и Россия объявлена как ненадежный партнёр, который не в состоянии обеспечить выполнение обязательств. Итог: европейский рынок сбыта становится американским полностью. Эта вся информация содержится в энергетической стратегии США и сопутствующих аналитических данных по ситуации. Но тут им пришлось обломать пару зубов», — указывает Эльвира И.

Часть людей полагает, что Киев активно подыгрывает Вашингтону, чтобы убедить своего хозяина в том, что он ему верен.

«Сами все на Украине знают, что Россия не нападёт, а истерики, что в Киеве, Тбилиси или Ереване нужны, чтобы доказать Западу свою лояльность, мол мы с вами, господин американец», — написала Светлана М.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские марионетки могут совершить такую кровавую провокацию, после которой у России просто не останется сил стоять в стороне.

«Вброс, говорите? Увы, полагаю, что найдутся «клоуны», которые ради поддержки имиджа США и их разведки отработают в январе провокации. Увы, но это, мне кажется, так», — поделился своим мнением Ярёма Г.

Нашлись и те, кто убеждены, что в любом исходе событий пострадает больше всех именно Украина, которую американцы используют в роли пушечного мяса.

«Мне кажется, этот цирк придуман специально, чтобы окончательно опустить экономику Украины. О каких инвестициях и вложениях в экономику страны можно вести речь, если со всех, извините, отверстий кричат об агрессии России? Это всё спланировано. Людей запугивают, а такими легче управлять. И все неурядицы в стране можно свалить на якобы войну. Всё шито белыми нитками», — считает Валентина К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Напомним, 6 декабря издание Financial Times опубликовало информацию со ссылкой на собственные источники, согласно которой США снабдили страны Евросоюза и НАТО «разведданными», чтобы убедить их в том, что Россия готовит «вторжение» на Украину.