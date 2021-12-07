Депутат Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Егор Чернев в эфире одного из украинских телеканалов оскорбил память воинов Красной армии. В ходе обсуждения «российской агрессии» украинский политик заявил, что «нападение» России на Украину дорого обойдётся первой. В качестве примера он привёл УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая в прошлом столетии, как он выразился, воевала против «российских оккупантов» и «коллаборантов».

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

"Напомню, что за 10 лет существования УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было уничтожено «российских оккупантов» и «коллаборантов» около 30 тысяч. И это исключительно маленькая УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сегодня же они (русские. — М. Р.) получат 40 миллионов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (40 миллионов — речь, вероятно, о численности населения Украины в соответствии с официальными данными. — М. Р.) на территории Украины», — заявил Чернев в эфире украинского телеканала ICTV.

«В своей речи Чернев гордо рассказывал, как УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убивала «российских оккупантов» (под ними надо понимать боровшиеся с Гитлером советские войска, в которых служили миллионы украинцев) и «коллаборантов» (под ними понимаются простые люди труда, которых после войны отправляли работать на Западную Украину). Отличное заявление, ничего не скажешь!» — прокомментировали заявление депутата украинского парламента журналисты украинского издания Klymenko Time.

Заявление украинского политика обсудили в телеграм-каналах «Леся из СТРАНЫ» и «Наглый». Многих слова политика возмутили.

«Если кто-то ещё вдруг не понял… С февраля 2014-го… в Украине рулят нацисты, которые мало-помалу строят соответствующее государство… И да, пофиг на этого «слугу». Президент Зеленский тоже так считает», — отреагировал Sleepy Bear.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Ну то есть деда Зеленского тоже, так? Очень интересна реакция Зеленского», — добавил «Скептик».

"И вы реально думаете, что Донбасс и Крым хотят в эту Украину?» — поинтересовался Vic.

«Он что, идиот? Каких 40 миллионов воинов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине?» — не понимает Julia.

«Какого хрена это чучело население Украины приписало к убийцам и пресмыкающимся нацикам?» — задался вопросом Oleq.

«Такую новую реальность нам строят западные «партнеры», — отреагировал Павлик Э.

«Да ладно. Этот переобуется через пару лет и будет петь русские народные песни под балалайку, если власть поменяется кардинально», — отметил Alex M.

«После войны дед с бабушкой поехали жить и служить на западную Украину. Бабушка рассказывала, как было страшно, потому что бравые вояки УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) периодически убивали простых учителей, инженеров и путейцев, которые после войны учили и восстанавливали. Что она переживала, когда дед уходил на задание отлавливать этих *сыкунов лесных, то и говорить не стоит…» — добавила Irina.

УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 1942

«Сносите их уже! Сколько можно смотреть, как плюют в лицо юго-востоку [Украины]», — призвал Станислав Ш.

«Это ж какая мразь. Ладно в войну бандеровцы гадили, но и в мирное время до 50-х ныкались, грабили, убивали, переодевались в форму советских солдат…» — пишет Денис З.

«Эта тварь называет учителей, врачей, медсестёр, партийных работников «российскими оккупантами», «коллаборационистами». И эти абсолютно мирные люди, которые строили страну, были убиты тварями. И потомки этих тварей сейчас взяли реванш. И мне после вот таких высказываний говорят, что Украина не нацистское государство», — написал Олег Н.

«Ну и в чём Донбасс неправ, восстав против этих… нелюдей? Донбасс 8 лет назад говорил, что вот это вот всё будет. А они повторяли: «Где вы видите бандеровцев, это российская пропаганда…». И про русский язык и прочие прелести, которые принес майдан. И только две области сопротивляются, а остальные молчат или, того хуже, поддерживают этот беспредел и войну!» — отреагировала Анжелика.

«Беда не в том, что он ляпает своим языком, а в том, что ему за это ничего не будет», — подытожил Сергей Петрович.

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