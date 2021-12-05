5 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что будет снесен памятник латышским нацистам, установленный в Бельгии.

Оксана Переможенко, , 13:57 — REGNUM Памятник латышским нацистам, установленный в бельгийском городе Зедельгем, будет снесен. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 4 декабря сообщил бывший мэр Риги Нил Ушаков на своей станице в социальной сети Facebook.

Преступления нацистов Иван Шилов © ИА REGNUM

После протестов местных жителей власти созвали специальную комиссию, которая признала, что памятник способствует героизации нацизма, в связи с чем он должен быть снесен.

«Памятник является преклонением перед нацистским режимом, оправдывает определенные военные преступления и осознанно вредит людям», — говорится в заключении комиссии.

Новость обсудили на странице депутата украинского парламента Максима Бужанского в социальной сети Facebook, а также на YouTube-канале украинского издания Klymenko Time. Многие сравнили решение о снесении памятника в Бельгии с героизацией нацизма на Украине.

«В Бельгии снесут памятник латвийским легионерам «Ваффен СС» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заботливо присобаченный в городе Зедельгем на месте бывшего британского концлагеря, где содержались отловленные легионеры… Так решила комиссия из историков и экспертов, созданная после скандала, возникшего, когда местные жители разобрались, о чём речь. Прекрасная субботняя новость, я считаю, красиво», — написал 4 декабря Максим Бужанский на своем телеграм-канале.

Солдаты Ваффен СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в плену USA National Archives

«Неожиданно хорошая новость. Может, и у нас примут к сведению? Мы же идем в Европу!» — отреагировала Алиса Л.

«А что остаётся делать, если реальные украинские герои были чествованы при СССР? Остаётся только героизировать ублюдков и заниматься мифотворчеством», — ответил Алисе Л. Станислав С.

«А наших награждают. Очень противно», — добавила Оксана М.

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«Вся западная Украина кишит такими памятниками, стелами, табличками, и ничего…» — отметил Дмитрий Т.

«Ещё бы у нас снести [Украинский] институт национальной памяти да пару проспектов», — пишет Андрей Б.

Здание Украинского института национальной памяти Wadco2

«Лучшая новость недели!» — отреагировал Станислав С.

«А всё-таки есть, оказывается, некоторые «европейские ценности», которые и нам не грех перенять!» — написал Владимир Б.

«Не всё так однозначно. Бельгийская De Standaard по этому поводу пишет, что будет реконструкция, ведь в лагере были не только латышские легионеры СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и поклоняться СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ), конечно, нехорошо, но сожалеть можно. Политики попиарятся, но процесс идет — нацизм из абсолютного зла переводят в разряд явлений, которые в каждой стране имеет свою специфику (это боролись против тех, а тут подмога пришла, отчего ж не воспользоваться)», — добавил Слава П.

«А я бы не сносил, а прикрепил к этому памятнику табличку: «такие-то нацистские пособники, слуги Гитлера, убивали… мирных граждан», что-то в этом духе», — написал «Антоньо Де Ласуньо».

«Существование этого памятника символически говорит о тяге Европы к нацизму», — считает Andre R.

«А какого *рена он там до сих пор был?» — задался вопросом Yiven Trephz.

Напомним, памятник в честь членов латышского легиона «Ваффен СС» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые попали в плен после войны и находились в лагере для военнопленных, был открыт в бельгийском городе Зедельгем в 2018 году.