Заявление шефа Пентагона Ллойда Остина о том, что США обеспокоены происходящим на российско-украинской границе и готовы, «чтобы у Украины было, что ей нужно для защиты своей суверенной территории», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 6 декабря в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

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«Американцы, как известно, готовы воевать до последнего украинца», — пишет Станислав З.

Многие пользователи пришли к выводу, что Соединённые Штаты намерены помочь не простым украинцам, которые испытают серьёзные трудности, а украинским политикам, которые строят на месте Украины неонацистское человеконенавистническое государство.

(сс) Senior Airman Perry Aston Ллойд Остин

«Вы кому помогаете? Не простым же людям, а террористам и фашистам в украинской власти! Как вообще вы по земле ходить-то можете, упыри?!» — удивляется Лилия Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что Америка так «успешно» помогает своим союзникам, что этих самых союзников с каждым годом становится всё меньше и меньше.

«Выбить ногой табуретку из-под того, кто сам упорно и настойчиво лезет в петлю? Это Штаты могут. Опыт велик», — отмечает Олег Д.

«Да уж, эти помогут, догонят и ещё раз помогут, до тех пор, пока помогать станет некому», — считает Ольга Г.

Часть людей полагает, что после активной поддержки Украины со стороны США киевским политикам придётся спасаться бегством от последствий данной заокеанской помощи.

«Они уже многим странам помогли. Вспоминаем: Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан. Теперь, очевидно, на очереди Украина. Америка так ей поможет, что от Киева останутся рожки да ножки, а украинские правители будут хвататься за колесо последнего американского самолёта, который навсегда покидает Украину», — указывает Китабали С.

Ряд пользователей указывает на то, что действия США на Украине в скором времени приведут к тому, что страна попросту развалится на две части и все соседи тут же устремятся забрать себе то, что плохо лежит.

«Помощь США приведёт к тому, что Украину раздербанят, как на западную, так и на восточную часть. В принципе, это России только на пользу. Так что пускай помогают, мы в сторонке постоим, но недалеко», — пишет Сергей У.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

Отдельные комментаторы подозревают, что Пентагон намекнул украинскому правительству о том, что обострять ситуацию в Донбассе больше нельзя, иначе Киеву придётся пенять только на себя.

«Это лишь пустые слова. Украине потребуется реальная военная помощь в случае конфликта с Россией, а США вместо жёстких действий против России вводят лишь выборочные санкции. Это Киеву никак не поможет», — поделился своим мнением Marcin C.

«Америка даёт Киеву намёк, что в случае чего на США пускай не надеются. Таким образом, мне кажется, Вашингтон пытается отговорить Киев от нападения на Донбасс, но прямо это сделать не может из-за репутационных рисков. Выходит, что США хотят помочь не Украине, а России в её стремлении урегулировать ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе», — написал Андрей Б.

Напомним, 4 декабря шеф Пентагона Ллойд Остин заявил на конференции в фонде Рональда Рейгана о том, что США обеспокоены происходящим на российско-украинской границе и готовы, «чтобы у Украины было, что ей нужно для защиты своей суверенной территории».