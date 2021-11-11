11 ноября 2021 | Время чтения 13 мин

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев несколько раз говорил о своей отставке — в 2018, 2020 и 2021 годах. И хоть каждый раз он «передумывал», теперь его репутация как политика настолько дискредитирована, что ему придется отдать власть. Тем не менее у текущего правящего большинства есть шансы сохранить свои позиции, и это будет означать значительное усиление позиций албанцев в правящей коалиции.

Екатерина Яцкевич, , 13:14 — REGNUM Вечером 31 октября заявил о своей отставке с поста главы правительства Северной Македонии и главы Социал-демократического союза Македонии Зоран Заев. И вот, прошла неделя, а от Заева нет никаких вестей: он не является в суд, его страничка в социальных сетях «мертва» с 1 ноября. Невольно задаешься вопросом, уж не умер ли он, объявив об окончании своей политической карьеры — а чем еще будет отставка с поста премьер-министра и главы партии?

Зоран Заев (сс) Влада на Република Северна Македонија

Только 8 ноября Заев вновь показался на публике и выступил с заявлениями, которые заставляют думать, что его слова об отставке были лишь проявлением малодушия или попыткой набить себе цену: политик оказался не готов отказываться от власти без боя. Правда, позднее он заявил о намерении отложить свою отставку и сохранить пост премьер-министра «ради сохранения парламентского большинства».

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Однако оппозиция, в первую очередь ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство), уже осознала свою силу и намерена приложить все усилия для того, чтобы получить необходимый перевес над сторонниками нынешнего правительства в парламенте.

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Ближайшее будущее Северной Македонии решится 11 ноября — именно на эту дату назначено голосование о вотуме недоверия правительству Заева. А пока оппоненты политика договариваются между собой об условиях сотрудничества, вспомним важнейшие вехи политической деятельности Заева, отметим ее специфические черты, поразмышляем о причинах его очередной ложной отставки и оценим его шансы удержать власть в текущих условиях.

Взлет Заева на македонской политической арене

В конце девяностых Заев начал свою политическую карьеру в СДСМ — Социал-демократическом союзе Македонии — и за шесть лет добился членства в Центральном совете партии. Еще через три года он стал мэром Струмицы. Этот пост он занимал три раза подряд, установив, таким образом, два рекорда — он стал самым молодым мэром в Северной Македонии и единственным мэром, избиравшимся на этот пост три раза подряд. В 2013 году политик также был избран на пост председателя СДСМ.

Зоран Заев на Генеральной Ассамблее ООН в 2017 году (сс) Влада на Република Северна Македонија

К этому моменту политик оказался вовлечен в ряд коррупционных скандалов, однако известность он получил именно как борец с коррупцией. В феврале 2015 года Заев обнародовал записи разговоров ряда министров, из которых следовало, что результаты парламентских выборов в стране в апреле 2014 года были сфальсифицированы, что власти осуществляют преследование политических оппонентов и реализуют грандиозные коррупционные схемы.

Президент Македонии, представитель ВМРО-ДПМНЕ Георге Иванов помиловал «засветившихся» соратников по партии, что повлекло за собой митинги протеста и как итог досрочные парламентские выборы 2016 года.

Отметим, что массовые митинги при этом устраивали как сторонники власти, так и оппозиционеры. Общественность оказалась крайне политизирована — в выборах приняли участие 66% избирателей. Благодаря ореолу борцов с коррупцией СДСМ получила на 15 кресел в парламенте больше, чем на предыдущих выборах, — это был успех, однако чтобы лишить позиций ВМРО-ДПМНЕ, к тому времени пребывавшую у власти уже 10 лет, этого было мало — ВМРО все еще обгоняла СДСМ на два голоса.

Однако в Македонии живут не только македонцы: албанцы, до сих пор живущие в родоплеменном строе и готовые отстаивать национальные интересы всеми законными и не только способами, очень буквально восприняли библейский завет «плодиться и размножаться и наполнять землю». В македонском государстве они составляют не менее 25% населения, а по самым смелым подсчетам — около трети. И именно албанцы привели Заева к власти.

Агитационный плакат ВМРНО-ДПМНЕ (сс) Rašo

Отношения Заева с албанцами

Смена власти в 2016 году шла долго и тяжело. Выборы изначально были назначены на 24 апреля, но в итоге прошли 11 декабря, а формирование парламентского большинства продолжалось до 19 апреля 2017 года.

Албанцы участвовали в политической жизни Македонии еще с 2001 года, когда Охридское соглашение гарантировало им некоторые политические права. Что характерно, с тех пор политические партии страны однозначно делятся на албанские и македонские.

Поскольку, исходя из соотношения албанского населения к македонскому, македонские партии просто не могут получить больше 80% голосов, а сами они не могут обогнать друг друга по числу сторонников, любое македонское правительство будет неоднородным по национальному составу. Тем не менее до того, как СДСМ набрала популярность, участие албанских партий в правительстве было скорее формальным. Но вот приход к власти новой силы, не имевшей без албанцев шансов удержать власть, обещал перемены.

Изначально ВМРО-ДПМНЕ удалось получить поддержку Демократического союза за интеграцию — самой крупной албанской партии в стране, однако все изменила тиранская платформа: при участии премьер-министра Эди Рамы албанские партии консолидировали свои требования и получили от Заева гарантии их реализации, а потому сменили сторону.

Последовавшее стоит объяснять не всплеском национализма, хоть искушение и велико, а попыткой ВМРО-ДПМНЕ отыграться — после избрания албанца Талята Джафери на пост спикера в здание парламента ворвалась толпа из 200 представителей движения «За единую Македонию» и устроила массовое избиение, в ходе которой были ранены Заев и министр обороны Радмила Шечеринска, а также 23 журналиста.

Стоит отметить, что кандидатуру Джафери поддержали ¾ членов парламента. Политик остается спикером и по сей день и отличается сдержанностью в высказываниях и дотошным следованием Конституции Северной Македонии, даже в тех случаях, когда это невыгодно СДСМ.

Талат Джафери (сс) Assembly of the Republic of Macedonia

В организации насилия обвинили бывшего-премьер-министра Николу Груевского, который затем в 2018 году бежал из страны в Венгрию, где получил политическое убежище.

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Мирную попытку добиться отстранения Заева от власти предпринял президент Георге Иванов, назвавший подписание тиранской платформы угрозой для целостности государства. Однако политику удалось добиться своего мандата, заявив о приверженности сохранению целостности страны и конституционного строя. 1 июня 2017 года Заев пришел к власти. После этого события закружились, как в калейдоскопе.

Обещания и реальность

Лояльность Заева албанским партнерам по правящей коалиции проявлялась вполне последовательно — в 2018 году парламент принял закон «О языках», согласно которому албанский язык становился вторым государственным и все названия улиц и официальные документы стали писать на албанском и македонском языках.

В 2018-мбыло заключено Преспанское соглашение, в результате которого Македония вопреки огромному общественному сопротивлению сменила название ради разрешения конфликта с Грецией и вступления в НАТО и ЕС. Смена названия сопровождалась немыслимыми кульбитами и ухищрениями, явка на референдуме о смене названия была ниже 50%, что делало его недействительным (ВМРО бойкотировала референдум), однако Заев, до этого клявшийся уйти в отставку в случае провала референдума, назвал его удачным — ведь большинство участников референдума проголосовали «за»!

Обещание о вступлении в НАТО Заев выполнил: Северная Македония окончательно вступила в НАТО в 2020 году, в самом начале пандемии — церемония проходила в удаленном формате. Если бы все и дальше шло в этом направлении, то Заев смог бы считать себя крайне успешным политиком. Ему удалось улучшить социальную ситуацию, снизить безработицу, и это в общем-то говорило в его пользу.

Зоран Заев и глава НАТО Йенс Столтенберг (сс) Влада на Република Северна Македонија

Но со вторым и главным обещанием, о начале переговоров о вступлении в ЕС, все оказалось не так просто. После того как осенью 2019 года Франция заблокировала решение о начале переговоров о вступлении Албании и Македонии в Совете ЕС, чтобы «пробить» новую методику ведения переговоров о расширении, Заев подал в отставку. Власть перешла к коалиционному правительству, в которое вошли представители СДСМ, ВМРО и Демократического союза за интеграцию.

ВМРО изо всех сил оттягивала проведение досрочных парламентских выборов, надеясь получить политические очки, но в марте 2020 года Совет ЕС наконец-то одобрил начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, а когда выборы все-таки состоялись — в июле 2020 года — и Заев снова пришел к власти. На этот раз его спасители-албанцы получили посты главы МИД, спикера парламента и заместителя-премьер-министра.

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Осенью 2021 году Заеву вопреки сопротивлению ВМРО удалось добиться проведения переписи населения, результаты которой станут известны лишь весной 2022 года. Они неминуемо обозначат рост доли албанцев в населении, а потому укрепят их позиции в Северной Македонии. Это означает, что теперь албанцы добились всего, чего желали. Закрепило успех уверенное выступление албанских партий на местных выборах, после которого Демократический союз за интеграцию назвал себя абсолютным победителем выборов.

Перелом

Правление Заева — это постоянные уступки. Первой из них стал договор с Болгарией о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве, который предлагал механизм решения противоречий по историческим вопросам и согласие Болгарии на вступлении Македонии в НАТО и ЕС. Однако это не помешало Болгарии сменить риторику сразу после вступления Македонии в НАТО — уже полтора года она блокирует начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС. Это привело к раздражению населения и росту евроскептицизма.

Зоран Заев выступает на саммите НАТО (сс) Влада на Република Северна Македонија

Ради другой уступки — смены названия — политик не погнушался подкупом депутатов оппозиции и прямым жульничеством.

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В 2019 году страну потряс скандал «Рекет» — в результате прослушки стало известно о вовлеченности созданной при Заеве Специальной прокуратуры в запугивании бизнеса и шантаже, причем Заева обвинили в причастности к этой схеме.

Удар по репутации Заева как правителя нанесла пандемия: ориентация на ЕС привела к тому, что страна получила вакцины от коронавируса гораздо позже соседей, при этом смертность от COVID-19 в стране оказалась чудовищной, одной из самых высоких в Европе по количеству смертей на тысячу человек.

Еще более серьезный урон репутации Заева нанес пожар в мобильном ковидарии в Тетово, большую часть населения которого, к слову, составляют албанцы. На строительство таких ковидариев выделялись существенные средства, что и до того вызывало критику оппозиции. По настоянию президента Стево Пендаровски (поддерживаемого СДСМ!) глава минздрава Венко Филипче подал в отставку, но… Заев не принял ее, а расследование происшествия забуксовало.

В итоге Социал-демократический союз Македонии потерпел сокрушительное поражение в обоих турах муниципальных выборов 17 октября и 14 ноября. Второй тур отметился более высокой явкой, чем первый, в результате половина муниципалитетов оказалась в руках ВМРО-ДПМНЕ, еще четверть — у албанцев. Итогом стало заявление Заева об отставке, которое вновь оказалось ложным — на этот раз отставку «не захотели» принимать его партнеры по коалиции. Однако лед тронулся, и соперникам Заева удалось получить большинство в парламенте.

Новое парламентское большинство включило в свой состав прежних врагов: ВМРО-ДПМНЕ, албанские оппозиционные партии и «Левицу». Ту самую «Левицу», лидер которой отказывался принимать официальные документы на албанском языке. Общее у этих партий лишь одно — все они паразитируют на своем оппозионерстве и готовы делать любые заявления, чтобы дискредитировать существующую власть.

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Здание парламента Северной Македонии

Итоги

С учетом того, что одним из факторов политики Северной Македонии является подкуп, до сих пор неизвестно, удастся ли оппозиции удержать большинство — недовольство албанцев вызывает то, что к ВМРО примыкает «Левица». Тем не менее в текущих обстоятельствах репутация Заева безвозвратно потеряна, и в ближайшее время ему найдут замену. Если СДСМ удержит большинство, то правительство будет составлено заново и позиции албанцев снова усилятся. Если нет — правительство будет составлять оппозиция.

Смена власти не приведет к смене политического курса Северной Македонии. Она не выйдет из НАТО, сохранит тесные отношения с Сербией и уж, конечно, не покинет Open Balkan, продвигаемый Белградом. ВМРО продолжит линию на вступление в ЕС, однако будет использовать более жесткую риторику в отношении Болгарии.

Некоторые будут ждать обратного переименования страны, однако это решение не будет принято, поскольку для внесения обратных изменений в Конституцию не хватит голосов — албанцы все еще правят бал. Однако полное отсутствие опыта пребывания у власти у албанских партнеров, мелких и разрозненных, сделает их положение в новом правительстве, если такое будет составлено, крайне уязвимым.

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