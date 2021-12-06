Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Украина не собирается придерживаться минских договоренностей по своей воле, поэтому ее нужно «заставлять» их выполнять, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 6 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

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"А как заставлять будут, он не сказал? Может, к примеру, газ им перестанем поставлять? Ну и еще много чего. За транзит газа, может быть, платить прекратить? Может быть, тогда Украине армию не на что содержать будет — и она не сможет напасть на Донбасс», — пишет Владимир Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что позиция Лаврова понятна и справедлива, но как Россия собирается заставить Киев придерживаться Минских соглашений, если мы до сих пор имеем тесные экономические связи и не разорвали их даже в самую горячую фазу войны в Донбассе?

«Бесполезное это дело — уговаривать их. Аннулировать соглашение, может быть, пора, дать возможность Донецкой и Луганской Народным Республикам стать частью Российской Федерации? И пусть Западная Украина (фашисты и нацики) идёт на все четыре стороны!» — предлагает Артур Д.

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Некоторые комментаторы отмечают, что только перспектива признания ДНР и ЛНР полноценными самостоятельными государствами способна вразумить Украину от попытки уничтожения мирных жителей Донбасса.

«Нужно признать Донбасс и ввести туда российскую технику. Сразу укры разбегутся в разные стороны. Жить-то хочется! В 41-м война была за освобождение своей Родины, а здесь погибать за бандеровцев не будут, как и за Зеленского, который вместе с другими политиками разрушил страну. Прежде чем какое-то решение принимать, нужно подумать о последствиях. Нужно истреблять бандеровщину, которая провоцирует войну», — поделился своим мнением Вячеслав К.

Часть людей полагает, что только Минские соглашения сдерживают Киев от нападения на Донбасс, поэтому надо сделать всё, чтобы договорённости оставались в силе.

«Без Минских соглашений ничего Киев уже сдерживать не будет. Они тут же устроят кровопролитие, и тогда нам некого будет возвращать в Донбассе. Соглашения — залог отсутствия полномасштабных военных действий», — указывает Николай П.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина несамостоятельна в принятии собственных решений, поэтому война в Донбассе — неминуема, потому что нужна США для удовлетворения своих экономических интересов.

«Украина — пушечное мясо для США по блокировке «Северного потока — 2». Подопытные кролики готовы к самоубийственному броску на Донбасс! Свидомые лягут костьми за интересы своего хозяина, потому что отказать дядюшке Сэму уже не могут!» — считает Евгений П.

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Отдельные комментаторы отмечают, что война в Донбассе произойдёт в любом случае и ничего её не сможет сдержать. Она не принесёт никому из участников счастья, но разрешит все накопленные за последние восемь лет конфликты.

«Всё пустое. Украина готовится к войне, это очевидно. Так что время слов, скорее всего, прошло. Так что будь что будет. Жаль, но, видимо, не избежать нам мясорубки. Больно будет и им, и нам, вот только американцам, как всегда, за океаном, будет хорошо», — написал Алексей М.

Напомним, 5 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» о том, что Украина не собирается придерживаться минских договоренностей по своей воле, поэтому ее нужно «заставлять» их выполнять.