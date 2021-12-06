Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в вопросах вакцинации от коронавируса Россия старается идти по пути убеждения, а не принуждения, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 6 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Неволя

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"Пенсионный возраст тоже подняли по «обоюдному желанию» народа и правительства. Что мы ещё обязаны сделать «добровольно» и «без принуждения»?» — задаётся вопросом Владимир Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что президент России, не может не знать, что на самом деле происходит в стране, поэтому, скорее всего, он просто оговорился и имел в виду что-то совершенно иное.

«Президент, наверное, оговорился. Он, видимо, хотел сказать принуждения, потому что именно это сейчас и происходит с вакцинацией», — считает Александр Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что во многих регионах нашей страны людей без QR-кода банально не пускают в общественный транспорт, поэтому ни о каком «пути убеждения» в данном случае говорить не приходится.

«Какие убеждения, когда на бумаге чёрным по белому написано, что граждан могут отстранить от работы или не допустить в общественный транспорт?! Могут, видимо, и вообще волоком тащить из автобуса, избивать, грабить и убивать, потому что если президент не видит преступления в том, что происходит сейчас, значит, в будущем мы будем видеть добровольное линчевание на улицах российских городов», — предрекает Коля Н.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пассажиры в общественном транспорте

Ряд пользователей указывает, что против людей, обладающих альтернативным мнением по поводу подходов к борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, развернулась настоящая война — их увольняют, штрафуют и даже угрожают им тюремным сроком.

«Убеждения? Штрафы, угроза тюремного срока, увольнения и постоянное насаждение страха — вот по какому пути вы идёте!» — указывает Алмаз М.

Часть людей полагает, что у президента сложилась специфическая картина того, как в России продвигается кампания по вакцинации, потому что прививаться заставляют даже тех, кто даже и не подпадает под требуемую категорию.

«У меня на работе заставляют. Хотя я не вхожу в категорию работников, которые обязаны быть привиты. Начальник говорит, что ему на мозг постоянно капают из-за меня и ещё таких же пятерых упёртых, не желающих вакцинироваться. А кто ему капает? Кто там ещё выше нашего президента, уверяющего, что принуждения нет?» — интересуется Николай П.

Нашлись и те, кто убежден, что кто-то очень хочет, чтобы доведённый до безумия российский народ озверел до такой степени, что был бы готов ответить силой на принуждение к вакцинации. После этого наше государство неминуемо бы дало трещину, считают граждане.

«Такой путь «убеждения», который выбрали для себя российские власти, ведёт только к ненависти со стороны народа к тем, кто лишает их свободы выбора. Всё движется к разобщению народа и, в конечном итоге, к гражданской войне. И это делают сами власти», — отмечает Андрей К.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кода

«Неужели Путин настолько наивен? Разве он не понимает, что чиновники специально выкручивают ситуацию, доводя её до абсурда, используют фашистские методики только лишь ради того, чтобы обезумевший народ бросился на руководство страны. Президенту пора уже выбрать: либо народ, либо элита, которая грезит о Западе, но лишилась своей мечты», — написал Андрей В.

Напомним, 5 декабря президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой о том, что в вопросах вакцинации от коронавируса Россия старается идти по пути убеждения, а не принуждения.