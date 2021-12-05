Информация, согласно которой президент США Джозеф Байден отказался признавать какие-либо «красные линии» в ситуации на Украине, от кого бы они ни исходили, после того как президент России Владимир Путин назвал недопустимым размещение вооружений на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Российской Федерации, стала поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 5 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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«Главное, чтобы Байден, идя на эти переговоры, не споткнулся. Плохая примета, говорят. А у него с этим явные проблемы наблюдаются», — пишет Людмила И.

Многие пользователи пришли к выводу, что американский президент выглядит совершенно неадекватным, когда пытается саботировать любые возможности договориться с Россией по украинскому вопросу.

«Есть такая болезнь — паранойя называется. Америка сама выдумывает себе проблему, приписывает свои грехи другим, вопит об этом на весь мир и требует их решить силовым способом, а таких непослушных, как Россию, пытается приставить к ногтю. Не получится», — поделилась своим мнением Ольга Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что США делают вид, что Россия вот-вот собирается напасть на Украину, хотя сами игнорируют тот факт, что Москва всячески пытается найти способ урегулировать конфликт в Донбассе мирным путём.

ИА REGNUM Донецк

«Класс. Это он так пытается выкрутить ситуацию, будто бы именно он предотвратит российское вторжение на Украину, хотя никому туда и не надо было. Это ужасно, когда уже такую несусветную чепуху несут», — считает Ольга К.

«Бедолага, лично будет вынужден уговаривать Путина сделать вид, что тот якобы хотел вторгнуться, а Джо ему не позволил. Совсем затюкали дедушку в своём демократичном болоте», — написал Антон К.

Часть людей полагает, что всё дело в политической ситуации в Соединённых Штатах, которая требует от американского президента совершать иррациональные шаги.

«Боже, когда же этот Запад включит мозги? Наверное, только после ухода Зеленского. Невозможно вести никакой адекватный разговор. Постоянное какое-то ребячество и попытка уйти от ответственности. Байдену пора бы уже вырасти, тем более что мальчик уже давно не маленький», — указывает Irina J.

Ряд пользователей указывает на то, что США потеряли значительную часть своей репутации и теперь они в истерике мечутся из стороны в сторону, создавая видимость активной деятельности, хотя на самом деле мы имеем дело с растерянным ребёнком, не желающим брать на себя ответственность за свои поступки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

«Кого он лечить пытается? США сегодня — страна-неудачник в геополитике, и в эту же бездну затягивают Украину. Запад выйти из этого политического болота пытается развязыванием военных действий на границе с Россией, втянув в это кровопролитие других игроков. Глобальные провокации — вот реальная стратегия США. Только украинцам стоит помнить, что когда «слоны бодаются», то им в этой ситуации попросту не выжить», — предупреждает Валерий Б.

Напомним, 4 декабря пресс-служба Белого дома опубликовала информацию, согласно которой президент США Джозеф Байден отказался признавать какие-либо «красные линии» в ситуации на Украине, от кого бы они ни исходили. Отметим, что ранее о «красных линиях» высказался президент России Владимир Путин, который обозначил, что для Москвы будет недопустимым размещение вооружений на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Российской Федерации.