Казань, 22 ноября, 2019, 06:10 — ИА Регнум. Четверо теперь уже бывших сотрудников подразделения государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения», которым с ноября 2016 года руководит брат главы Татарии Рустама Минниханова, предстанут перед судом за мошенничество с использованием служебного положения. Прокуратура уже подготовила обвинительное заключение, в ближайшее время слушания начнутся в Приволжском районном суде Казани, где базируется бывшее место работы обвиняемых. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Сумма похищенного обманным путём имущества оценивается в 5 млн рублей. Жертвами сотрудников бюджетной организации стали 16 человек. Следователи считают, что в начале 2018 года группа лиц разработала план хищений. По нему представителям грузоперевозчиков предлагали не привлекать водителей большегрузов за перегруз в обмен на 1 тыс. рублей за каждый рейс. Утверждалось, что деньги они будут передавать сотрудникам ГИБДД. За год таким способом было получено «взяток» на почти 5 млн рублей. Деньги передавались через банковские карты фигурантов.

По вменяемой статье обвиняемым в том числе грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом — до 1 млн рублей.

Напомним, руководителем ГБУ «Безопасность дорожного движения» с 23 ноября 2016 года является Рифкат Минниханов, который до этого, с 1992 года, работал на руководящих должностях в ГАИ МВД Татарии, а с 1997 года уже возглавлял управление ГАИ (позднее ГИБДД) МВД по РТ.