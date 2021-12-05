Информация, согласно которой американские разведслужбы утверждают, что Россия готовится разместить на границе с Украиной до 175 тысяч военнослужащих и планирует вторжение на территорию Украины в начале 2022 года, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 5 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Армия

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"А Россия в курсе, что она должна напасть на Украину? Я вот лично как-то даже об этом и не думал», — отмечает Дмитрий К.

Многие пользователи оказались крайне удивлены подобной информацией, потому что Россия не планировала ни на кого нападать, а если бы и планировала, то однозначно выбрала бы не новогодние праздники.

«Ага, конечно же. Наверное, сразу после Нового года в наступление пойдём. Утром встанем, чайку выпьем и до конца праздничных выходных по-быстрому Украину разгромим, а потом сразу на работу», — шутит Тимофей К.

Некоторые комментаторы отмечают, что такой чепухе верить нет никакого смысла, потому что после того, как Россия не нападёт на Украину в начале 2022 года, американские спецслужбы выдумают ещё какую-нибудь дату ожидаемого вторжения.

«Вот мне интересно, а что скажет разведка США после того, как Россия всё-таки не нападёт в обозначенный срок? Скажут: «Ой, простите, мы говорили про январь 2023 года», так, что ли?» — задаётся вопросом Людмила Б.

Часть людей полагает, что американцев могут беспокоить российские войска, расположенные в относительной близости от Украины, но они совершенно забывают о том, что американские войска находятся вообще везде, по всей планете, и это почему-то должно всех устраивать.

Mil.ru Военнослужащие

«Россия имеет полное право размещать свои войска в любом месте на своей территории, а США, к примеру, вообще размещают на чужой территории. Почему такие действия воспринимаются как подготовка к какому-то нападению? Если бы мы собирались, то никакая разведка бы об этом не узнала. Иначе в чём логика? Внезапное нападение — оно на то и внезапное, чтобы застать противника врасплох», — указывает Александр М.

Ряд пользователей указывает на то, что таким образом американские спецслужбы проговорились о намерении Украины пойти в наступление на Донецкую и Луганскую Народные Республики, вынудив тем самым Россию вступиться за жителей Донбасса в их неравной борьбе с бандеровскими карателями.

«Это может быть не предупреждением для Украины, а угрозой в сторону России. Киев может совершить какую-нибудь такую подлость в январе, после которой у нашего руководства не останется иного выбора, кроме как военной силой вразумить зарвавшихся бандеровцев. Самое страшное, что в провокации могут пострадать мирные жители Донбасса, которые и так уже натерпелись от обстрелов ВСУ, теперь же им приходится встречать праздник с ожиданием внезапного наступления Украины. Страшно», — написал Артём В.

«Если всё серьёзно воспринимать, то России, собственно, и границу-то пересекать не нужно будет, чтобы разнести Украину в труху!» — считает Михаил М.

Напомним, 4 декабря агентство Associated Press опубликовало информацию со ссылкой на собственный источник в администрации президента США, согласно которой американские разведслужбы утверждают, что Россия готовится разместить на границе с Украиной до 175 тысяч военнослужащих и планирует вторжение на территорию Украины в начале 2022 года.