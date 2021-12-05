Видеоролик, опубликованный Госпогранкомитетом Белоруссии, на котором видно, как украинский вертолёт Ми-8 нарушает государственную границу республики в районе КПП «Новая Рудня» Мозырского погранотряда, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 5 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Gov.ua ВВС Украины

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"А теперь представьте, какая истерика поднялась бы на Западе, если бы во время учений границу Украины нарушил вертолёт Белоруссии. Делайте выводы», — пишет Дмитрий К.

Цитата из видео «Украинский военный вертолет Ми-8 нарушил госграницу Белоруссии сообщил Госпогранкомитет Белоруссии» youtube.com Украинский вертолёт Ми-8

Многие пользователи пришли к выводу, что белорусским пограничникам следовало сбить нарушителя. Теперь же, оставшись безнаказанной, Украина будет и дальше совершать провокации на украинско-белорусский границе, вынуждая Минск ответить силой.

«Сбивать надо было вражеский вертолёт! Дружеский бы не стал себя так по-хамски вести. Украина идёт на обострение, надо дать им ясное понимание того, что границу нарушать нельзя», — считает Евгений П.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинский вертолёт необходимо было принудить к посадке, предоставив пилоту возможность остаться живым, но в случае неповиновения летательный аппарат следовало уничтожить.

«Если имело место нарушение государственной границы Белоруссии, то этот вертолёт надо было принуждать к посадке или сбивать. Только так, и никак иначе!» — поделился своим мнением Коля Н.

Часть людей полагает, что данная ситуация может обернуться очередной просьбой руководства Белоруссии к России, чтобы та помогла республике деньгами ради предотвращения украинских провокаций на своей границе.

«И что дальше? Видео, доказывающее нарушение границы, есть, его выложили в общественный доступ, а меры какие приняли? Или это зрители должны как-то Украину наказать? К чему весь этот цирк? Нарушили границу — сбить! Или Лукашенко сейчас побежит Путину жаловаться, просить денег на охрану границ?» — задаётся вопросом Алексей В.

Ряд пользователей указывает на то, что расчёт украинских провокаций может быть на то, что Белоруссия окажется изгоем в случае ответной реакции на вторжение в её пределы.

«Провоцируют на ответные действия со стороны Белоруссии. А потом обвинят, мол, белорусы напали! Идиоты! Только накаляют и без того горячую обстановку. Чего они добиваются? Чтобы Лукашенко открыл «второй фронт» против нацистского режима на Украине?» — интересуется Лариса К.

Нашлись и те, кто убеждены, что слишком резкий ответ, и уж тем более уничтожение вертолёта, принесло бы Белоруссии только проблемы, поэтому белорусские пограничники поступили правильно, отпустив нарушителя обратно на Украину.

«Сбивать нельзя, помиловать. Если украинская вертушка рухнет на территории Белоруссии, то никто на Западе разбираться не станет. Обвинят во всём Лукашенко и введут против него максимальные санкции, загнав республику в экономический тупик. Поэтому-то батька так бесится из-за угроз Польши закрыть свои границы для республики. На Западе же все блага, там и рынки сбыта имеются. Без них белорусские элиты просто сожрут Лукашенко», — пишет Николай П.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

Напомним, 4 декабря Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал кадры, на которых видно, как украинский вертолёт Ми-8 нарушает государственную границу республики. Отмечается, что незаконное пересечение воздушного пространства зафиксировали в районе КПП «Новая Рудня» Мозырского погранотряда.