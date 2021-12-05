Белый дом подтвердил планы проведения видеозвонка по защищённому каналу связи между президентом США Джозефом Байденом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 5 декабря говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

Видеозвонок запланирован на 7 декабря. По данным пресс-службы Белого дома, Байден и Путин намерены обсудить ряд двусторонних вопросов. В частности, вопросы, касающиеся киберсферы, стратегической стабильности и региональный вопросы.

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Также планируется рассмотреть актуальные вопросы международной повестки, в том числе Афганистан, Иран, Ливию, кризис на Украине и, возможно, Сирию.

«Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной активностью России на границе с Украиной и вновь подтвердит поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины», — отметила Псаки.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

Сообщение пресс-секретаря Белого дома обсудили на YouTube-канале «Наш» и на украинских телеграм-каналах «Крокодил» и VESTI. Многие заметили, что Украина будет обсуждаться без присутствия представителей этой страны, что свидетельствует не в пользу субъектности Киева.

«Всё это нагнетается США и НАТО для того, чтобы после «переговоров» приписать себе политические очки, вот какие мы молодцы, остановили «вторжение», а то, что ничего такого и не планировалось, никого в «их самом демократическом» мире и не волнует», — написал Lexx TV.

«Классика, вопросы Украины решаются, не спрашивая Украину», — добавил Chester.

«А вы не суетитесь, ваш вопрос давно решается без вас. Кому интересно с клоунами общаться?..» — задался вопросом Александр Г.

«Наконец-то «вторжение» закончится», — отреагировал Виктор, вероятно, выражая таким образом надежду на то, что в западных СМИ после переговоров Байдена и Путина прекратятся сообщения о подготовке «российского вторжения» на территорию Украины.

«Где-то надул щеки маленький «нелох» (речь о Владимире Зеленском. Фразу «я не лох» Зеленский произнес в 2019 году, будучи в Донбассе и общаясь с украинскими военными — О. П.)», — пишет «Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен».

«Интересно, а Зеленский будет возмущаться?» — поинтересовалась Лора.

«Ни слова про Украину без Украины!» — напомнил Ivan R. фразу пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко «Наша позиция — ничего об Украине без Украины».

«Байден «убедит» Путина «не нападать на Украину» и после этого станет «героем-миротворцем», — не без иронии добавил НТС.

«Поговорят одну минуту, а пафоса…» — отреагировал Ярослав Ц.

«Все ждут и торопят Путина с «вторжением»…» — иронизирует Sergey Z.

«Коль переговоры состоятся, значит, наметки договоренностей уже есть! Поглядим!» — написала Александра К.

«А чё там темы разводить? Украина — негласная колония для различных экспериментов! Ещё в 1991 году было ясно. Любили «Терминатора» и «Рэмбо» — кушайте, не обляпайтесь», — с сарказмом написал «Джулико Бандитто».

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