5 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента США Джо Байдена, выразившего надежду на «долгий разговор» с президентом России Владимиром Путиным (в том числе по ситуации на Украине). Байден также добавил, что он не признает «ничьих красных черт».

Оксана Переможенко, , 11:18 — REGNUM Президент США Джо Байден выразил надежду на «долгий разговор» с президентом России Владимиром Путиным и в том числе по ситуации на Украине. Об этом американский лидер 3 декабря заявил в ходе общения с журналистами.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил президент Соединенных Штатов, комментируя заявления о том, что Москва считает «красной чертой» дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение вооружений на территории Украины, он не признает «ничьих красных черт».

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Заявление Байдена о непризнании им «красных линий», очерченных Москвой, обсудили в социальной сети Facebook на странице издания «Страна.UA», а также на странице украинского политолога Александра Скубченко. Многие отметили, что отказ от признания «красных линий» развязывает США руки относительно действий на территории Украины. Иные указали на то, что заявление Байдена — это всего лишь «исходная точка» перед переговорами лидеров США и России.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Джо Байден перед разговором с Владимиром Путиным заявил, что не приемлет никаких красных линий России по Украине. Путин ранее озвучивал такие линии: НАТО должно прекратить приближаться к границам России, а страны НАТО не должны размещать свою военную инфраструктуру на территории Украины. Наступление ВСУ на Донбасс Путин тоже назвал красной линией. Конституция Украины, кстати, тоже запрещает размещение иностранных военных баз на территории Украины, а сам Зеленский на словах декларирует только политический путь решения конфликта в Донбассе… И вот Байден говорит, что на Конституцию Украины и на самого Зеленского ему плевать. Если Штатам нужна будет война с Россией, и базы свои на территории Украины разместят, и пнут натовским сапожищем на войну с Россией всех местных туземцев», — написал Александр Скубченко.

«Пусть хоть неделю разговаривают непрерывно, был бы смысл и результат [переговоров]», — написала Виктория В.

«Озвученное Джо призвано укрепить Украину мыслью «Европа нам поможет», на деле же В. В. Путин будет зачитывать условия, а советники Байдена записывать, издавая робкие протесты», — добавил Артем Р.

«Он (Байден — О. П.) уже столько наговорил, что и встречаться не нужно, и так все ясно», — считает Василий М.

«Лишь бы Байден не забыл, о чем речь вообще из-за долгого разговора…» — иронизирует Геша И.

«Если по Украине нет «красных линий», значит, на Украине можно творить что хочешь», — пришел к выводу «Зёма Земелевич Миллионов».

Красные линии Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не стоит обращать внимание на заявления политиков. Обозначены исходные точки для торговли», — считает Александр М.

«Украина — хороший повод встретиться и обсудить перспективы военного союза Китая и РФ…» — добавил Владислав К.

«Этого США больше всего и боятся», — ответил Владиславу К. Александр Скубченко.

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