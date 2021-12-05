Опубликованную немецкой газетой Bild «карту» со схемой возможного вторжения России на Украину активно обсуждают в социальных сетях. В особенности после того, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разнесла её, что называется, в пух и прах в своём телеграм-канале:

Иван Шилов ИА REGNUM Украина в огне

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«Львов на карте обозначен как «Лемберг». Современный Львов по-немецки будет Lwiw. Именно под таким названием он фигурирует в официальных материалах МИД ФРГ. А вот на карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался ещё австро-венгерский топоним «Лемберг». Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

»Может, пришло время поддаться на провокацию? Ну, например, заплыли янки в наши территориальные воды, так и засадить им болванку под ватерлинию? Потом, конечно же, из воды вытащить, но только потом, после того как их кораблик благополучно пойдёт на дно», — предлагает Константин.

«Путин вот-вот нападёт. Он бы уже напал, но отвлёкся на почитать Bild и раздосадовался тем, что его план раскрыли, или задерживается из-за изучения альтернативного плана нападения. Но мне кажется, он просто лёг спать и нападение нужно ждать завтра или послезавтра. Но это не точно. В общем, ждите. Не может же он взять и не напасть… Народ уже приготовился, озаботился, деньги посчитал, войска туда-сюда три раза перекинул, а он вот так вероломно возьмёт и не нападёт. Это жестоко», — иронизирует Вадим.

«В Германии «Бильд» — это бульварная трепаловка и читают её низшие слои населения, которые во всё верят, что им подсунут», — информирует Сергей Гернер. «Бильд» хорошо среди немцев известная помойка. Жёлтая пресса с оттенками коричневого. К ней абсолютное большинство немцев относится очень пренебрежительно, мягко выражаясь», — соглашается Станислав.

«Господа из издания «Бильд», если Россия действительно захочет захватить что бы то ни было даже на территории Германии, вы узнаете об этом последними. Прекращайте нас смешить», — отметила Татьяна Цветинская.

«Так, может, действительно напасть на Украину? Все в мире с этим уже смирились и привыкли к этой мысли. Опять же нас уже во всем обвинили. Глупо ведь страдать ни за что?» — иронизирует S.

«А может быть, для прекращения вранья с Запада надо пойти им навстречу и оправдать надежды?! Получат по соплям и заткнутся?» — поддерживает Сергей Михайлов.

«Ностальгия у немцев по разработке планов нападения. Желание разрабатывать свои планы отбито в 1945, так за других теперь пофантазировать», — считает Евгений Кириллов.

«С западными лжецами ничего сделать нельзя в принципе. В свое время Рейган назвал СССР «Империей Зла». Не понимаю, почему наша власть до сих пор не назвала Запад «Царством Лжи» и не свернула контакты с ним. Что нам пообщаться в мире не с кем больше?

Whitehouse.gov Рональд Рейган

Единственное, надо еще официально изменить военную доктрину и заявить, что ядерное орудие может быть применено по тем целям, которые мы сочтем для этого подходящими, а вовсе не в ответ на ядерное нападение.

Тогда наши дипломаты в зарубежных странах смогут говорить — «вот видите, этот журналист по фамилии такой-то разжигает войну, а это значит, что, весьма вероятно, к вам ракета прилетит, чтобы наказать разжигателей». Это будут просто слова, но журналисту возможно придется спасаться. Ну и вообще, возможность получить ядерный удар в случае войны — способна многих образумить». — пишет S.

«Это уже не смешно! Явно идёт команда от хозяев из-за океана нагнетать обстановку в России и Белоруссии — посмотрите, что творится у границы: паны стянули туда 20 000 вояк с вооружением, постоянно перебрасывают туда гаубицы и другое тяжёлое вооружение, это все предназначено для отражения атаки 2000 беженцев? Не думаю!» — приводит довод ЛЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно схеме возможного вторжения России на Украину, опубликованной газетой Bild в своём Twitter со ссылкой на некие источники в НАТО и в украинской разведке, наступление якобы планируется начать в конце января — начале февраля 2022 года.

Первый сценарий нападения подразумевает одновременную атаку с северного Крыма и через территории Донецкой и Луганской Народных республик. Во втором обозначено наступление в северо-восточной части и захват Киева.

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