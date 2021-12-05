Информация, согласно которой российский лидер Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что украинские власти продолжают деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений, стала поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 5 декабря в социальной сети Facebook.

ИА REGNUM Флаги России, Украины и США

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«И заметьте, это не жалоба, а приговор. Это значит, что никто с Киевом в поддавки играть больше не собирается», — предупреждает Густав Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что раз глава российского государства открыто выражает своё недовольство поведением украинского руководства, значит, нервы уже на пределе и Киев находится прямо у точки невозврата, из-за которой Украину ждут самые большие последствия за всю историю её существования.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

«Москва всё видит и будет реагировать — вот что хотел Путин рассказать Зеленскому через Эрдогана. Россия надеется, что Украина одумается и не станет возобновлять кровопролитие. Это будет чревато и никому счастья не принесёт», — пишет Валерий Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что Киев в данном вопросе вообще не является субъектом, а лишь исполняет приказы своего заокеанского хозяина.

«Хватит ругать Киев! Это не Киев принимает решения. Украинские власти — марионетки в руках США. Вот с ними надо разговор вести. Киев же выполнит любую команду, которую даст Запад», — поделился своим мнением Олег С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

Часть людей полагает, что подобные мысли президенту России высказывать стоит кому угодно, но точно не турецкому лидеру, который сам по уши увяз в украинской теме, активно вооружает киевских карателей и намеревается в скором времени забрать себе российский Крым.

«А что хочет Путин услышать в ответ от Эрдогана? Турция продаёт Украине свои ударные беспилотники, которые применяют против мирного населения Донбасса! Не о чем нам с врагами разговаривать», — указывает Василий Б.

«А Васька слушает да ест. Будто бы Эрдоган не понимает, чем там Украина занимается. Да он сам в этом активно участвует и копает против России. Все они хотят загнать нашу страну в угол. Им нужно наконец-то уже показать свою силу, чтобы они поняли, что с нами шутки плохи. Может быть, и нам пора свою эскалацию конфликта устроить, чтобы переломить ситуацию в свою пользу», — написал Пётр Б.

Ряд пользователей беспокоится, что нынешнее положение дел прямо указывает на то, что мы находимся на пороге войны, после завершения которой на Земле не останется государств и народов.

«На данный момент идёт натравливание кого только можно против России, в том числе и Турции, а диванные вояки всё подвывают, желая, как я понял, кровопролития. Очнитесь! Подумайте, посмотрите на своих детей, близких, любимых. Готовы вы ли всё это потерять, ведь если что-то произойдёт, о это будет и не Первая мировая, и не Вторая, а намного хуже, учитывая современные вооружения. Нужно стремиться к миру, нельзя допустить начало полномасштабной войны», — считает Турал Г.

Напомним, 3 декабря на сайте президента России появилась информация, согласно которой глава российского государства Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что украинские власти продолжают деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений.