Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что американская администрация готовит план, призванный не допустить возможную «агрессию России» против Украины, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному вопросу 4 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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»Когда живёшь на нарисованные деньги, приходится придумывать альтернативную реальность и всех в ней убеждать, иначе на них не будет спроса», — пишет Ruslan I.

Многие пользователи пришли к выводу, что США и их соратники пытаются сделать всё, чтобы Россия повелась на провокации и вторглась на территорию Украины.

«Всё намекают России, чтобы она всё-таки напала на Украину, а она всё никак не хочет», — отмечает Дмитрий И.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинское правительство не готово столкнуться с Россией в военном противостоянии, поэтому финальная провокация, в результате которой российские власти пошли бы наступлением на Украину, постоянно откладывается, ведь это будет чревато для киевских политиканов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«США хотят сделать всё, чтобы Россия всё-таки напала на Украину, но для этого так и не появилось веского повода. Киевская власть не готова идти на прямое столкновение с Российской Федерацией, потому что знает, что за это придётся ей висеть на виселице. Дорогое удовольствие», — поделился своим мнением Антон К.

Часть людей полагает, что только в случае геноцида мирного населения Донбасса Россия будет вынуждена применить военную силу против украинских карателей, в любом другом случае нашей стране нет никакого смысла вторгаться на территорию Украины.

«Этот спящий клоун вообще не знает, что подписывает. Какая Россия? Какое нападение? Гражданская война на Украине — это дело украинского народа. Если кому-то на Украине нужна помощь, если ВСУ бомбят мирное население, то Россия не имеет права стоять в стороне. Если это считать нападением на Украину, то получается, что США напали на Донбасс, ведь они помогают киевскому режиму», — указывает Валерий Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что России пора переходить от информационной обороны в информационное наступление, чтобы США перестали позволять себе вести себя столь хамским образом.

«Вообще-то надо готовить план по защите Украины от вторжения НАТО. США должны знать, что как только они попытаются вторгнуться на Украину, они станут вне закона, попадут под санкции и на виселицу. Байден готов примерить петельку? Вот такой должен быть разговор», — считает Анатолий А.

Отдельные комментаторы отмечают, что Западу необходимо, чтобы в Донбассе вновь вспыхнула война, чтобы благодаря этому отвадить Европу от экономических отношений с нашей страной.

Война в Донбассе. 2015

«Всё будет идти в сторону эскалации в Донбассе. И Вашингтону, и Киеву смертельно необходимо, что Москва включилась в военные действия, чтобы остановить сертификацию «Северного потока — 2». Если этого не сделать, то Россия оказывается в дамках: Киев опозорен и оставлен с носом, а Америка теряет Европу и сдаёт её нам со всеми потрохами», — написал Ринат А.

Напомним, 3 декабря президент США Джозеф Байден заявил во время трансляции из Белого дома о том, что американская администрация готовит план, призванный не допустить возможную «агрессию России» против Украины.