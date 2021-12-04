В службе уполномоченного по защите украинского языка зарегистрировали жалобу на употребление президентом Украины Владимиром Зеленским русского языка во время его пресс-конференции. Об этом 3 декабря сообщает украинское издание APnews.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Журналисты издания сообщили, что обратились в офис уполномоченного по защите государственного языка по результатам проверки пресс-конференции Зеленского.

«По состоянию на 2 декабря по поводу пресс-конференции (пресс-марафона) президента Украины, которая прошла 26.11., поступило одно обращение», — приводит ответ ИА Красная Весна.

Источник уточняет, что, вероятнее всего, сообщается о случае неоднократного разговора Зеленского с журналистами на русском языке.

Новость обсудили на украинских телеграм-каналах «Крокодил», Klymenko Time, а также «Наглый». Многие напомнили, что при Зеленском появилась должность уполномоченного по защите государственного языка.

President.gov.ua Пресс-марафон президента Украины

«Интересно, какой «порядочный» щирый (истинный — О. П.) украинец пожаловался», — задумался Vlad.

«Завтра [заседание] СНБО соберётся и введут санкции против шпрехенфюрера (так в украинских соцсетях называют уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя — О. П.)», — шутит Дмитрий Александрович.

«И что, даже штраф выпишут?» — спросила Галина.

«Только за, виновен, нечего над обычными людьми издеваться!» — отреагировал Yahooshkiii.

«Вот это действительно последний анекдот… Маразм рулит в стране не пойманных воров и вечно будущего счастья», — добавил Serge H.

«Сколько с фашистами не заигрывайте, все равно и за вами придут», — отметил DAKhar.

«Когда этот трэш уже закончится?» Тогда, когда украинцы перестанут ждать, что он закончится сам собой, без их участия», — написал Е. В. Гений.

«Ну так зелебоба (Зеленский — О. П.) же сам подписал этот… закон. Классический случай «за что боролись, на то и напоролись», — отметил Magic C.

«Ничего, поделом ему. В конце концов это он же и ввел должность языкового омбудсмена. Хотя по умолчанию понятно, что президента тот не тронет», — пишет Марина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

«Больше! Больше свидомых во власти. Мочить только что выучивших мову президентов. Так победим!» — с сарказмом добавил LK.

«Эх, Зеленский, никогда они (украинские националисты — О. П.) не станут твоим электоратом, как для них ни старайся», — отреагировал Vlad.

«Ну, а чё… Если украинец умнеет, он становится русским…» — добавила Юлия.

«Пока мы отвлекаемся, реагируя на такие дебильные заявления, страну безбожно грабят», — подытожила Светлана П.

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