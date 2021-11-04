4 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление пресс-службы уполномоченного по защите украинского языка Тараса Креминя о том, что украинцы якобы массово требуют переименования городов, названия которых «слишком русскоязычные».

Оксана Переможенко, , 20:36 — REGNUM Украинцы якобы массово требуют переименования городов, названия которых «слишком русскоязычные». Об этом 3 ноября заявили в пресс-службе уполномоченного по защите украинского языка Тараса Креминя.

История Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются, что названия ряда населенных пунктов носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания», — цитирует Креминя его пресс-служба.

В числе прочих указаны такие города, как Южноукраинск и Первомайск Николаевской области.

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Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Наглый» и VESTI. Многие указали на то, что если чиновникам не нравятся названия городов, то, вероятно, чиновники — «оккупанты».

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель во время пресс-конференции по итогам 22-го Саммита Украина – ЕС President.gov.ua

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«Первомайск во что жители просят переименовать? Не в Бандеровск или Славагеройск хоть? Хотя бы в Цеэуропейск», — иронизирует Ilia.

«Пока будут молчать, как овцы, так и будут поступать. Мы сами виноваты», — пишет Irina.

«Пусти козла в огород — он всю капусту сожрёт… Так и Креминь: допусти ко власти — и начинают… переписывать историю! Мы, южане, дорожим своей историей и названием городов, памятниками. Переименовали уже и названия городов, и улицы, а людей забыли спросить: а надо ли?» — отреагировала Oksana Y.

«Кстати. Топонимы с тюркскими, польскими или еврейскими корнями его не смущают, походу», — добавил Дмитрий Н.

«Переименовать все города в Вавко-Зеленьськ (намек на имя и фамилию президента Владимира Зеленского. — О. П.) и рядом номера ставить, чтоб не ошибиться», — написала Елена.

«Кто просит? Огласите весь список. Чего вам… еще не хватает? Переименуй ты все эти улицы, города — что, гривна поднимется? Заживем?» — не понимает Александр.

«Если им не нравится наш язык, названия наших городов и наши обычаи — значит, они здесь оккупанты», — отметил Alex Vin.

«Кстати. У этого обо*ранца фамилия не больно-то украинская. Всего-то одной буковкой от российского варианта отличается. Надо его в Цэглыну (кирпич. — О. П.) переименовать. Тарас Цэглына. Мощно», — иронизирует Vbukr.

«Чего вы плачете? Забыли, как все дружненько побежали украинский учить, сами себя уговаривали, что «мы же на/в Украине живем». Не замечали нациков, говорили — это маргиналы. Кушайте полной ложкой», — отреагировал Victor.

«Если вам не нравятся названия наших городов, так, может быть, это вы оккупанты?» — задался вопросом Олег Н.

«Нашу историю уничтожают потомки полицаев», — добавил Александр.

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«Если таким, как Креминь, мешает язык, если им мешают памятники, если им мешают праздники, история, названия улиц и городов, то, может, это они оккупанты и пришли на чужую землю?!» — поинтересовалась Людмила.

«Пошли указания от хозяев и деньги на это», — добавила Наталья.

«Вах, сколько работы? А потом начнём фамилии менять, а то что-то украинцев много с русскими фамилиями. Непорядок», — с сарказмом отметила Наталья Щ.

«Языковой омбудсмен Креминь хочет переименовать города, которые носят «русскоязычный характер»: «Это такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие». Это не «многие другие», это — все города Украины. Изначально был Киев, который стал Кыйивом. Харьков стал Харкивом, Донецк — Донэцьком, Одесса — Одэсой. Они же просто как оккупанты в нашей стране — не оставляют ничего нашего: всё уничтожают и переименовывают на свой лад. Но города имеют свой характер, русский, а не русскоязычный», — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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