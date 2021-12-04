Украинская компания «Энергоатом» планирует приобрести в кредит у американской компании Westinghouse два изготовленных реактора для АЭС, которые остались у компании в результате нереализованного проекта. Об этом 3 декабря сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

«Westinghouse надо продать два комплекта оборудования реакторов АР-1000, оставшихся от провального строительства в США. По условиям контракта, компания должна это сделать до 2025 года, желательно подороже. Чем она и занимается. Собираются отправить эти комплекты на Хмельницкую АЭС», — сообщает источник.

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VargaA Хмельницкая АЭС

Новость обсудили в социальной сети Facebook на страницах депутата Рады Вадима Рабиновича и украинского журналиста Вячеслава Чечило (также на его телеграм-канале). Также новость обсудили на телеграм-канале Klymenko Time. Многие указали на то, что данный случай отображает в целом отношение США и стран Запада к Украине. Иные также добавили, что в угоду и ради выгоды США Киев приобретет в кредит еще много чего, если понадобится.

«Купят обязательно! Чтоб лизнуть!» — написала Галя Г.

«Всю мусорку к нам. Дожились», — посетовала Алла Ч.

«Они поняли, что мы всё подбираем, весь ненужный им мусор», — добавила Ирина Д.

«И что, думаете не купят? Хозяин сказал надо, значит надо», — отреагировала Светлана Ш.

«В нагрузку к ледоколу ещё и реакторы…» — смеется Sergey M.

«Вот и истинная причина пафосных заявлений Зеленского об атомной энергетике: Штатам нужно помочь продать их мотлох (хлам — М. Р.)», — отметил Sergey O.

«Дядя, дай миллиард. На те, рожа, что нам негоже». Купит. А потом ещё и расскажет, как про тот ледокол…» — написала Елена В.

Brian Burnell Ледокол James Clark Ross

«Зеленский уже не знает, как угодить», — отреагировала Ирина Н.

«Если американцы хотят, значит наши купят. Им виднее, что нам нужно…» — с сарказмом отметил Яков.

«Под патриотическое улюлюканье купят всё… и еще попросят», — добавил Евгений О.

«Пусть монтируют на Галичине (западная Украина — М. Р.)», — добавил Иван Т.

«Максимально близко к ЕС, например, к Польше», — ответила ему Valentina D.

«Акция «Спаси от банкротства». Спасли от банкротства General Electric, закупив… локомотивы… спасем и Westinghouse от банкротства, закупив очередную… [ерунду] за кредитные деньги. Слуги западного народа хорошо о нем заботятся», — с сарказмом отреагировал Александр.

«Неудивительно. Потом это еще и шарахнет, привет Чернобыль 2.0», — написал Yahooshkiii.

«Два бэушных (бывших в употреблении — М. Р.) себе ненужных комплекта, как можно дороже. Эффективные экономисты…» — с сарказмом пишет R Ro.

«Ну как с катерами», — добавил Дмитрий Н.

«Кто-то еще сомневается, что для западных партнеров Украина — это просто мусорка с… [потребителями]», — отреагировал «Хаха».

»Эта история символизирует в целом всю «помощь» Запада Украине за антироссийскую политику, разрыв энергетических, экономических, политических и других связей с большей частью СНГ. Вы убейте свое производство, науку, социалку, а мы вам за это кредит МВФ на погашение старого, какие-нибудь списанные катера, бэу-хлам и т. д. Да, в рамках ассоциации с ЕС, вам квоты, нам неограниченные лимиты», — отметил Александр Г.

«Так это уже месяца три назад было. У них там где-то не срослось. Клиент привередливый попался. Требовал уложиться в сроки и смету. В итоге Westinghouse попали на деньги. Но тут им несказанно повезло. В стране дураков решили стать атомной державой номер один в Европе. Ну или разнарядку из вашингтонского обкома спустили. Второе вероятнее», —подытожил Levon V.

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