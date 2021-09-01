1 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили сообщение Владимира Зеленского о том, что американская компания Westinghouse Electric построит на Украине пять энергоблоков.

Мирослава Романенко, , 19:19 — REGNUM Американская компания Westinghouse Electric построит новый энергоблок для Хмельницкой атомной электростанции, сообщил 31 августа в своем микроблоге в Twitter президент Украины Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, строительство данного энергоблока — пилотный проект. В дальнейшем Westinghouse Electric построит на Украине еще четыре энергоблока по своей технологии, добавил он.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Украинский президент отметил, что соответствующий меморандум Westinghouse Electric подписала с государственной Национальной атомной энергогенерирующей компанией «Энергоатом» (оператором всех АЭС Украины).

«Общая стоимость проекта — до $30 млрд», — пишет Зеленский.

Новость обсудили на странице издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что меморандум — это своеобразная декларация, которая не обязывает стороны выполнять подписанное. Иные считают, что Украина якобы будет «спасать» от банкротства компанию Westinghouse Electric.

«Заключили сделку выгодную США, а в Украину привезёт как великую победу», — написал Олег С.

«Чтобы потом у Америки покупать электроэнергию», — пишет Владимир К.

«Меморандум — это не договор, а так — бумажка на память», — добавил Юрий С.

Подписание документов President.gov.ua

«Ну вот и деньги нашлись, чтоб американскую компанию из банкротства вытащить. 60 миллионов дали, сколько высосут — посмотрим. Умеют «работать», — отреагировал Даниил Б.

«А это как?! Компания подала заявление о банкротстве, а Зеленский подписывает с ней договор о строительстве на 30 миллиардов. Контора «Рога и копыта» какая-то. Это же как надо лебезить перед Байденом!» — написал Вадим М.

«Украину заставили спасти обанкротившееся американское предприятие», — отметил Дима Р.

«Заключил договор с банкротом? Красавчик!!! К тому же они отходы назад не забирают. А перерабатывать их вы не умеете. Где «хоронить» станете? Вам одного Чернобыля мало?» — поинтересовался Игорь Ф.

«Ха, договорился. Типа его спрашивали. Сказали, будем там у вас строить, чтобы на десятилетия подсадить на обслуживание и топливо. Вот вам кредиты, будете ими оплачивать стройку», — написал Андрей Н.

Хмельницкая АЭС (сс) RLuts

«Пишут, что «Энергоатом» в рамках визита Зеленского в США подписал с американской Westinghouse меморандум о строительстве 5 энергоблоков на сумму до $30 млрд. Просто для понимания: это ни о чём. Меморандум не создаёт абсолютно никаких прав и обязанностей для сторон. Речь о 30 миллиардах долларов, практически об 1 триллионе гривен. Откуда он у Зеленского? У Украины? Могли бы с таким успехом и на 1 триллион долларов подписать, чё уж мелочиться», — отметил украинский политолог Александр Скубченко в своем телеграм-канале.

«Давайте прямо говорить, что принятие Зеленским этого аборигенского подарка от Вашингтона — это политическая взятка хозяину перед встречей, построение ещё и энергетической зависимости от метрополии… Насколько после этой сделки Зеленского с Westinghouse умножится внешний долг Украины?» — спросил в своем телеграм-канале бывший депутат Рады Евгений Мураев.

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