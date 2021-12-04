Сообщение Минтруда РФ о том, что уровень бедности в России в третьем квартале 2021 года снизился до 11% из-за восстановления рынка труда, выплат на детей школьного возраста, выплат для пенсионеров, а также из-за других мер поддержки населения от государства, спровоцировало жаркие споры в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 4 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

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"Цены растут, зарплаты нет, а количество бедных уменьшилось. Ну что за чудеса!» — пишет Александр И.

Многие пользователи пришли к выводу, что Минтруд, конечно, опубликовал очень красивые цифры, но доверие к официальной статистике в России среди населения уже давно отсутствует.

«Минтруд заявил! Ну, раз Минтруд заявил, то мы все можем спать спокойно! Минтруд всё знает! Вот как надо бороться с бедностью! Учитесь! Заявил, мол, бедности больше нет, и, хоп — бедности нет!» — указывает Алексей П.

Иван Алексеевич Ерменёв. Поющие слепцы

Некоторые комментаторы отмечают, что заявление о снижении уровня бедности в России противоречит другим официальным данным, согласно которым у населения упали реальные доходы.

«Врут, как дышат. Сначала они заявляют, что реальные доходы населения упали, а теперь вдруг бедность у них снизилась. Тут уж либо-либо. Либо денег становится меньше, значит, бедность растёт, либо же наоборот», — отмечает Владимир К.

Часть людей полагает, что причиной исчезновения значительной части бедных из статистики может быть связано с пандемией коронавируса, которая унесла огромное число жизней российских граждан.

«Да всё логично. Что тут шум устраивать? Я вот верю, что эти цифры вполне верны. Просто бедные поумирали за последние два года. Ещё несколько лет пандемии, и у нас вообще останутся лишь богатые, которые позволили себе безопасную и комфортную жизнь», — поделился своим мнением Андрей В.

Ряд пользователей указывает на то, что позитивная статистика по уровню бедности могла быть достигнута благодаря изменению в алгоритмах оценки данной категории.

«Ну, логично же. После того, как было объявлено, что установят порог бедности, именно эта самая бедность резко сократилась. Это потому что порог заломили такой, какой люди и не получали никогда, и половина бедных просто испарилась. Теперь будут везде на каждом углу кричать, что победили бедность. То же самое происходит, что и со статистикой продолжительности жизни, демографией», — считает Никита О.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бедность

Нашлись и те, кто убеждены, что официальная статистика, которая собирается для российского руководства, никогда не будет отражать реального положения дел.

«Эта статистика специальная, красивая и подкорректированная для того, чтобы, когда она попадёт на стол президенту, глава государства похвалил, а не поругал своих подопечных. Никто не хочет расстраивать царя. Такова нынешняя система. На такую статистику ориентироваться — себе дороже, лучше смотреть на то, что вокруг происходит и делать выводы», — пишет Антон К.

Напомним, 3 декабря пресс-служба Минтруда РФ сообщила о том, что уровень бедности в России в третьем квартале 2021 года снизился до 11% из-за с восстановления рынка труда, выплат на детей школьного возраста, выплат для пенсионеров, а также из-за других мер поддержки населения от государства.