Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил причину, по которой не состоялся анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским государственный переворот. Об этом 3 декабря сообщило ИА Красная Весна.

Никита Устинов ИА REGNUM Тонущая Украина

«Когда все взгляды устремлены на «заговорщиков», им довольно неудобно под яркими софитами брутально захватывать «почту и телеграф», потому что такие действия возможны только врасплох, когда их никто не ожидает», — сказал он.

Подоляк считает, что заявление президента Украины спровоцировало дискуссию в обществе относительно необходимости государственного переворота, начало меняться общественное настроение. В украинском обществе начали обсуждать негативные сценарии для страны и деструктивные действия олигархов.

Заявление Михаила Подоляка о роли Зеленского в предотвращении переворота в стране обсудили на украинском телеграм-канале «Наглый». Для многих слова советника главы офиса президента Украины стало поводом для шуток.

President.gov.ua Михаил Подоляк

«Он ещё и… вторжение [инопланетян] отбил», — смеется «Марк Антоний».

«Человек Зе на страже Галактики!» — добавил bezzzv.

«Настоящий профессионал, не то что Янукович», — с сарказмом написал Mikhailov1ch.

«Как по классике «в 10 утра подвиг» («Тот самый Мюнхгаузен», — О. П.)», — пишет Ольга.

«Шут, врёт и не краснеет», — отреагировал один из комментирующих.

«Ему осталось только ордена самому себе вешать», — отметила Светлана.

«Видели сегодня утром Солнце? Так это его тоже, он спас», — пошутил Alexander M.

«Пипл хавает. Наш герой», — с сарказмом добавил Viorel Z.

«А я предотвратил нашествие марсиан с утра!» — написал Дмитрий Н.

«Сам придумал, сам предотвратил», — отметил Vlad.

«Госпереворот, стой. Раз-два. Кругом. Шагом марш», — шутит Yury P.

«Молодец! Пусть возьмёт с полки пирожок», — с сарказмом отметил Yegor.

«Нет худшей для людей напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти…» — написал Dima D.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Стесняюсь спросить, а в какой стране он предотвратил госпереворот?» — задался вопросом Alexander S.

«Осталось предотвратить войну! И пора строить пантеон», — добавила Irene.

«Предотвратил придуманный им же переворот? Ну классно», — пишет Ольга.

«Продолжительные аплодисменты, переходящие в овации», — отреагировал Soley.

«А мы в Вас верили, и вы не подвели», — смеется Nikolay P.

«Скоро вторжение России предотвратит», — пошутил Владимир Б.

«Он мечтает быть невестой на всех свадьбах и покойником на всех похоронах» (фраза, которую в русскоязычной литературе проецируют на Вильгельма II. По другой версии, эту фразу говорила Алиса Рузвельт о своем отце Теодоре Рузвельте — О. П.)», — привел цитату «Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен».

«Так он еще «наступление России» остановил, спас страну от олигархов, «поставил на место» Путина, давал советы Байдену… Там миссия на Марс не планируется??? От Украины есть первый в истории президент-космонавт… По дороге на Марс пусть еще Землю от астероида спасет…» — иронизирует Aleksandr I.

«Трудно быть президентом на Украине и лет тебе уже не мало, и не лох ты (от фразы Зеленского «я не лох», которую он произнес в 2019 году, будучи в Донбассе и общаясь с украинскими боевиками — О. П.), а приходится всякую дичь нести, ибо страшно», — подытожил Александр.

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