1 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что прекратить вооружённый конфликт в Донбассе без прямых переговоров с Россией невозможно.

Оксана Переможенко, , 22:40 — REGNUM Прекратить вооружённый конфликт в Донбассе без прямых переговоров с Россией невозможно. Об этом 1 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в украинском парламенте с ежегодным посланием.

Главнокомандующий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией», — подчеркнул Зеленский, добавив, что сегодня это признали уже все внешние партнёры Украины.

Заявление украинского президента обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие указали на то, что Россия не является стороной конфликта в войне Украины с Донбассом. Иные также отметили, что с Зеленским в принципе разговаривать нет смысла ни о чем.

«Так разговаривай с Россией, кто тебе доктор?» — спросила Ирина Ш.

«Россия с ним не будет разговаривать, не о чем…» — ответила Ирине Ш. Людмила Ч.

«Россия не психиатр, чтобы разговаривать с неадекватными», — добавила Елена Л.

«А он минские договорённости читал?» — поинтересовался Сергей К.

«Да, сложно воевать с тем, кто не является на войну…» — с сарказмом отметила Агния С.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной раде с ежегодным посланием President.gov.ua

«Прикол в том, что РФ никто, кроме Украины, так и не признал стороной конфликта. А в РФ говорят — общайтесь с ЛДНР. Замкнутый круг», — пишет Василий Т.

«Вы не сможете остановить войну без прямого приказа из посольства США», — подчеркнул Валерий Р.

«На Украине идёт гражданская война, и президент Украины — клоун, это факты», — отреагировал Вадим Ш.

«Этот неадекват не в состоянии понять простую мысль: прямой диалог надо вести с теми, с кем они в реальности восемь лет воюют, то есть с той частью Донбасса, которая не поддержала конституционный переворот в Киеве в 2014 году и против кого оккупационный режим в лице [бывшего исполняющего обязанности президента Украины Александра] Турчинова применил в нарушение конституции Украины армию… Есть ли в руководстве Украиной люди здравомыслящие или там уже вся голова гнилая?» — задался вопросом Сергей Г.

«Зеленский уже внятно дал понять, что говорить с ним не о чем», — отметил Владимир И.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Интересный ход: подсунуть шестерку для договоренностей, а потом они скажут: «Я — не я, корова не моя», и США руки умоют. Не-не, разговаривать только с США, пусть они дают гарантии, а эти подстилки на *рен не сдались», — подытожил Илья М.

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Отметим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Украины. Песков напомнил, что война в Донбассе является внутренним украинским конфликтом и остановить ее можно лишь путем переговоров украинцев с украинцами, сообщает 1 декабря ТАСС.