Сын белорусского президента Александра ЛукашенкоДмитрий Лукашенко включён в новый санкционный список США. Об этом сообщили 2 декабря в пресс-службе американского министерства финансов. В общей сложности в чёрный список вошли двадцать граждан Белоруссии. Также санкции введены в отношении двенадцати предприятий и трёх самолётов. Вашингтон ввёл санкции в отношении Минска из-за ситуации с мигрантами на границе Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Новость обсудили на YouTube-каналах украинского телеканала «Наш». Многие отметили, что санкции США и Запада являются, по их мнению, «атрибутом достойного человека». Иные добавили, что введенные ограничения поспособствуют сближению Белоруссии с Россией — и в этом их положительный эффект.

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Пресс-служба республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб» Дмитрий Лукашенко

«С некоторых пор ходить под санкциями Запада где-то даже почетно. Сразу видно, что ты человек свободный и независимый», — написала Любовь Л.

«Поздравляю Беларусь и ее жителей с полной независимостью от соровских потрошителей! Вы молодцы!» — добавил ANTI.

«Батька — молодец, береги страну от дерьмократии и торгуй с Россией. В России товары из Белоруссии ценят и ждут. Запускай заводы, фабрики. Процветай, Республика Беларусь», — пишет Viktor.

«В наше время западные санкции — это неотъемлемый атрибут достойного человека!» — написал Виктор В.

«Батьке по барабану», — считает Аркадий З.

«Ну теперь Украина гордо должна отказаться от поставок электроэнергии из Белоруссии», — отметила Оля С.

«Не дразнили бы они Батьку… он толерантностью не страдает, может жёстко ответить», — отреагировал «Иваныч Забайкалье».

«Напугали ежа голой *опой!» — иронизирует Вероника Л.

«Это хорошо, а то многовекторность мешала сосредоточиться на сотрудничестве с Москвой», — отметил Liu Xiangcheng.

«Ну, а что Бубочка (Владимир Зеленский. — М. Р.) молчит? Мы ж впереди планеты всей должны быть!!! Срочно поддержать санкции и забить очередной гвоздь в проект Украина», — добавил SSC.

«Так хочется дожить до того момента, когда против США введут все мыслимые и немыслимые санкции! Чтобы они навсегда успокоились со своим стремлением господства над миром! Где США — там раздор и война! Только в своей стране бардак не видят и нищету!..» — написала Ирина С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«У американцев агония. Как же, потеряли Беларусь. Не прошла «революция». Бацька молодец. С Россией будущее. С Америкой — нищета», — добавил Алекс Aleks.

«Раз вводят санкции, значит, все правильно А. Г. [Лукашенко] делает. Это и называется независимостью», — считает Alx S.

«Хочется уже, чтобы США просто скрылись с нашего континента вместе со своей озабоченностью и прочей фигней. От их [манеры] пихать нос во всё тошнит уже всех», — отреагировал Александр Т.

«Спасибо, благодаря им Белоруссия и Россия будут вместе в нерушимом союзе!» — подытожила «Чайка Белая».

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