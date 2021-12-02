Оттава, , 20:36 — REGNUM Санкции в отношении 24 граждан Белоруссии введены Канадой, сообщили 2 ноября в пресс-службе канадского МИД.

Джастин Трюдо Steve Jurvetson

Среди подсанкционных лиц — Дмитрий Лукашенко (средний сын президента Белоруссии Александра Лукашенко).

Также новые санкции Канады распространяются на семь компаний: «Белтехэкспорт», «ГардСервис», «Агат — электромеханический завод», «Пеленг», «140 ремонтный завод», «ЦЕНТРКУРОРТ» и президентский спортивный клуб.

Санкции введены против Минска из-за его миграционной политики и «нарушений прав человека». Все претензии к Белоруссии обнародованы 2 декабря в совместном заявлении ЕС, США, Канады и Великобритании.

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