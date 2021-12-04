



Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Порядка 70 вакцинированных учеников американской школы получили просроченные дозы вакцины от коронавируса. Ошибка произошла в результате неправильного хранения препаратов. Здоровью этих детей в возрасте от 5 до 11 лет ничего не угрожает, однако дозы вакцины компании Pfizer, которые оказались просроченными, навряд ли защитят их иммунитет от вируса. Департамент здравоохранения школы уже назначил новую дату ревакцинации детей, которые получили первые прививки 26 ноября. Американские пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

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«Я помню, что когда вакцина компании Pfizer только появилась, много говорилось о том, что она должна храниться в специальных условиях при отрицательных температурах и для этого необходимо специальное оборудование. Теперь она, кажется, повсюду, и ни у кого нет такого оборудования. Что же произошло?» — недоумевает @jobrien3.

U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

«Как это могло произойти? Неужели никто не читает/проверяет этикетки/номера партий перед применением лекарств?» — спрашивает @lew112_lewis.

«Эти инструкции просто игнорируют. Персонал не недостаточно умен», — отвечает @deniitneyioue.

«Какой ужас. У этих людей есть одна работа, и они доказали свою некомпетентность», — отмечает @KThomps47679957.

«Черт побери!» — восклицает @1983THC.

«Ведем себя как овцы. Дайте нам вакцины, потому что нам наплевать, что в них. Хуже всего, что сюда и детей приплетают», — осуждает @ShawnDLiverance.

«Раньше я был поражен тем, сколько разной ерунды может произойти в одной серии сериала. Но потом у меня открылись глаза. Наша жизнь, это одна длинная серия, в которой ерунда не прекращается», — указывает @the_GTOgre.

«Разве президент США Джо Байден и администрация демократов, которые управляют шоу, не говорили, что тут не может произойти ошибка?» — комментирует @OesterrJr.

«Хранение и подготовка вакцин Pfizer требует соблюдения очень жестких протоколов», — напоминает @MarCohan3.

«Большая Фарма просто скажет: »Упс! Наша ошибка! Но вы можете полностью доверять нам во всем остальном, что приносит нам миллиарды долларов!» — отмечает @CSCHulkMode.

«План Байдена по вакцинации отлично работает! Хорошая работа!» — восклицает @BrandonPedoJoe.

«Я бы ни за что не поставил своего ребенка в очередь после такого», — подчеркивает @KrisPor16506544.

Анна Анкер. Вакцинация. 1899

Напомним, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал богатые страны поделиться вакцинами, а не вакцинировать детей.

«Несколько стран, у которых есть большое количество доз вакцины, начали вакцинировать тех, кто относится к низкой группе риска. Я понимаю, почему некоторые страны хотят вакцинировать детей и подростков», — сказал он во время брифинга.

«В данную минуту я призываю их передумать и отдать вакцины в COVAX. В некоторых бедных странах вакцин было недостаточно даже для того, чтобы вакцинировать медицинский персонал, и больницы переполнены пациентами, которым немедленно нужна помощь, чтобы остаться в живых», — добавил Гебрейесус.

Позже ВОЗ признала необходимой вакцинацию детей возрасте от 12 лет и старше от коронавирусной инфекции. Однако вакцинацию детей 5 лет организация до сих пор не одобрила.