Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что США обеспокоены «присутствием российских войск» около границы с Украиной, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 3 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

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«Но не возле ваших же границ! Так что не беспокойтесь, ваши солдаты вообще по всему миру топчут чужую землю, а наши по своей родной ходят», — отмечает Людмила Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что Америка так волнуется из-за российских войск, которые находятся в пределах своего государства, в это же время сами военные США ездят, плавают и летают по всему миру.

«А мы обеспокоены вечно шатающимися американскими кораблями в Чёрном море и что? Мы хотя бы на своей территории, а Америка по всему миру как всем бочкам затычка», — указывает Лариса П.

Некоторые комментаторы отмечают, что российские войска действительно находятся в сравнительной близости от украинской границы, но чтобы считать это плацдармом для внезапного нападения на кого бы то ни было, нужно быть человеком, крайне далёким от военного дела.

«Всего-то 300 км от границы с Украиной. Подумайте, это далеко или близко? Для внезапной войны российским войскам придётся часа три-четыре только до непосредственной границы добираться. Все окрысились против России, достали уже», — пишет Олег Я.

Василий Иванов ИА REGNUM Военные учения

«Россия на своей территории! Что хочет, то и делает. А вот Америке надо убраться восвояси, а то расползлась по всей планете», — написала Валентина Ю.

Часть людей полагает, что руководство США попросту забыло о том, что американские военные постоянно посещают Украину, что можно считать очевидной демонстрацией агрессии в сторону Российской Федерации.

«А Россия обеспокоена присутствием Америки и Великобритании на Украине! Что они забыли так далеко от границ своих стран? Мир и любовь несут? Не смешите, всё это делается ради того, чтобы загнать Россию в угол. Это всем очевидно», — поделилась своим мнением Ольга С.

Ряд пользователей указывает на то, что вооружённые силы США вторглись в такое количество стран, что только самый недалёкий человек будет готов поверить в якобы угрозу со стороны России, которую Америка пытается представить как нечто очень страшное и недопустимое.

«Ну, а им-то какое дело? Россия, может быть, тоже обеспокоена, что происходит на границе с Мексикой? Разгромили Ирак, Ливию, Сирию, но смеют на нас лаять. Об Россию зубы сломают. Спутники уже умеем сбивать, пускай не зарываются», — пишет Анна Г.

D. Myles Cullen Американские солдаты в Ираке

Отдельные комментаторы отмечают, что США хотят сделать всё, чтобы не дать России запустить газопровод «Северный поток — 2».

«Вся эта обеспокоенность направлена на то, чтобы ввести войска и вооружение в Латвию и там оставить на постоянку. Далее подбросят пополнение в Германию и основное направление. А всё это зачем? Чтобы затормозить сертификацию «Северного потока — 2»! Да, всё так просто», — считает Валерий Я.

Напомним, 2 декабря глава Пентагона Ллойд Остин заявил в ходе пресс-конференции в южнокорейской столице Сеуле о том, что США обеспокоены «присутствием российских войск» около границы с Украиной.