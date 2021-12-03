Заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о том, что в Кремле обеспокоены высокой вероятностью боевых действий в Донбассе, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 3 декабря в социальной сети Facebook.

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта (фрагмент). 1914–1917

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«Конечно, опасность велика. 125 тысяч свезённых к границам ЛДНР украинских войск — это всё ради мира, любви и добра, а не то, что вы все подумали», — отмечает Николай З.

Многие пользователи пришли к выводу, что Жители Донбасса уже восемь лет находятся под непрекращающимися обстрелами со стороны Украины. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в этом регионе наконец-то установился настоящий мир, чтобы украинские военные перестали бомбить мирное население не только на бумаге, но и на деле.

«Похоже, всё к тому идёт. Плохо. Но восьмой год устроенного Киевом в Донбассе кошмара ещё хуже. И с этим кошмаром надо покончить. Это как та горькая пилюля, без которой всё равно смерть», — считает Александр Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что у Донбасса остался единственный шанс на мирное урегулирование конфликта с Украиной, если Россия всё-таки уговорит Соединённые Штаты отговорить Киев от кровопролития.

«Всё решится скоро. Если Путин с Байденом не придут к компромиссу по Украине, то тогда войне быть. В последний раз, когда они встречались, и когда в Москву прилетала Нуланд, были какие-то подвижки в сторону мира, но, как мы видим, это всё равно обернулось обострением», — указывает Николай Б.

Whitehouse.gov Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден на встрече в Женеве

Часть людей полагает, что США сами активно занимаются подталкиванием Украины к развязыванию полномасштабных боевых действий. Им не нужен мир между Донбассом и Украиной, им очень нужен хаос на границах Российской Федерации, пишут граждане.

«Просто лучшие друзья Украины в лице Нуланд и Блинкена как представители определённого сообщества провоцируют нациков до «срыва с курка» и тем самым руками России хотят устроить им «геуллат дам». Хватит прыгать, пора думать. Если украинцев поведут на убой, то тут уже не дипломатии будет, придётся отвечать», — предупреждает One S.

Ряд пользователей указывает на то, что Запад пытается создать напряжённость на всей протяжённости российской границы, чтобы руководство нашей страны занималось только тушением бесконечных «пожаров», но не внешней политикой.

«И пытаются ведь всё выставить, будто бы это Россия идёт на обострение. А в НАТО все белые и зашибись, какие пушистые! Они ведь совсем не «рыщут», они просто обкладывают Россию своими базами и ставят там совсем невинные ракеты. Ну, так и ответ будет очень «невинный», — пишет Чипол Л.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Нашлись и те, кто предупреждают, что в случае нападения Украины Россия не будет стоять в стороне.

«Если Украина решит броситься в атаку, пускай потом слёзы не льют, что в России закончится дипломатия, а начнёт свою работу на полную катушку Министерство обороны Российской Федерации», — написал Ринат А.

Напомним, 2 декабря пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле обеспокоены высокой вероятностью боевых действий в Донбассе.