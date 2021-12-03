В Южной Корее обсудили решение правительства Китая поддержать предложение южнокорейского президента Мун Чжэ Ина об окончании Корейской войны (1950−1953 гг.).

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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Пекин поддерживает стремление Сеула документально подтвердить окончание Корейской войны 1950−1953 годов. Об этом заявил начальник канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в ходе встречи с начальником управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Со Хуном.

«Пекин поддерживает предложение южнокорейского президента объявить об окончании Корейской войны и считает, что этот шаг будет способствовать укреплению мира и стабильности на Корейском полуострове», — сказал Ян Цзечи.

Участники встречи также подтвердили, что обе стороны будут стремиться организовать визит председателя КНР Си Цзиньпина в Южную Корею, как только эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

«Если Китай поддерживает это предложение, разве это не обозначает, что мы не должны объявлять о прекращении войны? Если КНДР не откажется от ядерного оружия, объявлять об окончании войны не следует», — предполагает cybe***.

«Давайте уже скорее объявим о конце войны на Корейском полуострове и объединимся», — предлагает jnbu***.

President.go.kr Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

«Объявление о конце войны = вывод войск США с Корейского полуострова = раскол альянса Сеула и Вашингтона», — пишет warc***.

«В чем смысл объявления о прекращении войны? Если мы объявим о конце войны, КНДР больше не будет нам угрожать?» — вопрошает kbpd***.

«Мне кажется, что тем, кто против официального окончания войны, выгодно разделение двух стран», — предполагает wdin***.

«Что-то мне подсказывает, что Китай поддерживает данную затею лишь потому, что допускает возможность поглощения КНДР в случае краха режима Ким Чен Ына», — допускает hyun***.

«Давайте лучше вместе с США и Тайванем завоюем Китай!» — предлагает shin***.

«Почему вы так жаждете подписать это соглашение? Назовите причину и узнайте мнение общественности по данному вопросу. Может, народу это не нужно», — пишет ttel***.

«Это больше похоже на заговор, целью которого является вывод американского воинского контингента с Корейского полуострова для дальнейшего поглощения Южной Кореи», — отмечает hgki***.

U.S. Army Американский и южнокорейские солдаты

«Нужно сесть и подумать, будет ли это соглашение выгодно для корейского народа», — предлагает part***.

«Мне кажется, что объявление об окончании войны бессмысленно», — пишет hami***.

«КНДР не сдвинется с места, а Китай просто боится Южную Корею и США», — отмечает leeh***.

«Лучше решите вопрос с пандемией, а потом уже ведите разговоры по поводу окончания войны», — предлагает boni***.