Нью-Йорк, США, , 14:13 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, предложил объявить об официальном окончании Корейской войны (1950−1953 гг) в присутствии США и Китая.

Мун Чжэ Ин President.go.kr

По его мнению, это станет началом нового формата сотрудничества и примирения на Корейском полуострове.

Напомним, что в 2020 году южнокорейский лидер уже предлагал объявить о прекращении Корейской войны.

«Сегодня я вновь призываю сообщество наций сосредоточить силы на достижения объявления о конце войны на Корейском полуострове и предлагаю, чтобы две Кореи и США или две Кореи, США и Китай договорились и объявили, что война на Корейском полуострове завершена», — сказал Мун Чжэ Ин.

Президент Южной Кореи также обратился к международному сообществу с призывом поддержать данную идею.

Мун Чжэ Ин упомянул, что в этом году исполняется 30 лет со дня одновременного вступления Южной Кореи и КНДР в ООН, предложил возобновить программу встреч разделённых семей и развивать сотрудничество в сфере здравоохранения.