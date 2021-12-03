Россия может спровоцировать эскалацию конфликта на востоке Украины в конце января, но это лишь вероятный сценарий. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил 3 декабря во время выступления в Верховной раде.

Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР Праздник

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Заявление министра обороны Украины обсудили в украинском телеграм-канале «Новое Издание». Многие критически отнеслись к очередному временному промежутку, отведенному украинскими политиками для «нападения России на Украину».

«Уже на январь перенесли», — смеется Cheeva.

«Живите на свои», — добавил Darth Malgus.

«Отнекивались, отнекивались, и всё — сдались», — добавил Сергей.

«Вторжение и переворот переносятся по техническим причинам», — шутит Roofless.

«Какого года не сказал. Так что ждите…» — пишет Rustam A.

«Навязчиво предлагают РФ присоединить к себе Украину. Не хотят сами отдавать долги Мировому Банку», — иронизирует Дмитрий.

«Крым показал, что есть ВСУ», — отметил один из комментирующих.

«Становится скучновато…» — добавил Андрей.

President.gov.ua Министр обороны Украины Алексей Резников выступает в Верховной раде

«Зеленский уже победил переворот. Если в январе Путин не нападет — ещё победа», — пошутил Vladimir.

«Резников, огласите, пожалуйста, весь список предполагаемых «вторжений». И ещё годы вторжений указать не забудьте», — написал Vladimir K.

«Слава Богу, в конце января. Новый год хоть отпразднуем», — с сарказмом отметил Pampam.

«Как раз когда начнутся бунты из-за тарифов, отсутствия отопления и горячей воды. Удобно. И есть кого обвинить в этом», — добавил «Kіевлянинъ».

»Я уже со счёта сбился с этими вторжениями. Видать, у страха глаза велики. Боятся питоны жовто-блакытни (желто-голубые, отсылка к цвету украинского флага — О. П.)», — написал Александр.

«ВСУ высокоэффективны против мирного населения без оружия, несколько менее эффективны против повстанцев со стрелковым вооружением и становятся невидимыми при появлении регулярных частей армии РФ», — пишет один из комментирующих.

«С каждым переносом рейтинг доверия к власти больше и больше падает. Придумайте что-нибудь новенькое», — отреагировал Виталий.

«А если серьезно, то, видимо, Зеленский решил из анекдота правду сделать — «напасть на Россию, сразу сдаться, чтобы содержали». Куча проблем в стране, нападение на Россию, после ее ответа, [и] сразу: «Эх, вот если бы ВС РФ нас не разбомбили, то мы бы уже жили в Европе. Затянем пояса!» — написал «Д».

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Украины Алексей Резников

»Просто удивительно, как это в МО (Министерстве обороны — О. П.) до сих пор никто не додумался ввести целый штат гадалок на кофейной гуще!» — добавил Игорь П.

«Как только люди выйдут массово на протесты, то их объявят «сепаратистами» и «агентами Кремля», а там, как и полагается, — измена родине и 15 лет. Ну или расстрел на улицах, опыт имеется — Мариуполь, Красноармейск подтвердит», — отметил Василий Ярославович.

«Как же они… [надоели] этими пустыми вбросами. Каждый год одно и тоже. У меня хлеб на скатерти уже очерствел, да когда же уже Путин нападёт?» — отреагировал Mc. S.

«В четверг, после госпероворота», — иронизирует Татьяна Т.

«Грибы сказали в конце января, и не спорьте», — смеется Вадим.

«У нас бабки на лавочке лучше прогнозы дают, чем эти «эксперты». Уже смешно слушать их», — пишет «К».

»Как удобно устроились! Как только накосячат, сразу Путин нападёт!» — добавил Vadim.

«Срочная новость! Минобороны России опубликовало график вторжения на Украину. График согласован с международными партнерами. Как следует из графика, перерыв на обед перенесён с 13:00 на 14:00», — шутит Стас Д.

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