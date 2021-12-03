Пока внимание общественности Алтайского края занято историями с повышением цен за проезд в общественном транспорте, обсуждением законопроектов о введении QR-кодов и высокой смертностью от COVID-19, переработчики молока втихую, но весьма ощутимо подняли цену на свою продукцию. Эту тему уже активно обсуждают в социальных сетях. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные из них.

Мелс Геворгян ИА REGNUM Ой, корова

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»Резкий подъем цен на всю молочную продукцию. Пока люди заняты обсуждением «подорожания цены за проезд» на несколько рублей, молочные продукты дорожают на 10−15 рублей», — рассказал участник сообщества «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте» и «Одноклассники»).

Судя по фотографиям с ценниками, еще 23 октября 2021 года поллитра молока «Отличное с витаминами» стоило 39,90 рубля, а уже сегодня, 3 декабря, — 55,90 рубля.

«Пальмовое масло, наверное, подорожало», — предположил Игорь Измайлов. «Когда же настанет предел беспределу?!» — спрашивает Константин Шелепов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Молочные продукты

«Константин, беспредел не в росте цен, а в маленьких зарплатах», — считает Максим Савц.

«Когда жрать людям нечего станет, тогда, возможно, русский человек только так начинает что то делать», — предположил Никита Красилов.

«Не покупайте, пусть все киснет, тогда и цены на место встанут», — предлагает Елена Савина.

«Это уже прорыв? Или рывок? Я запутался…» — иронизирует Гарик Василуев.

«Прорывной рывок», — ответил Константин Мельников.

«Скот вырезают в крае», — написал Евгений Мельников.

«Скоро и правда коров на картинке увидим», — согласился Станислав.

«Люди! Крестьяне ни при чём. У нас закупочная цена та же, 19 рублей. Накручивают только закупщики и переработчики», — информирует Александр Калугин.

Напомним, с ноября 2020 года личные подсобные хозяйства алтайских фермеров оказались в очень сложном положении из-за низких закупочных цен на молоко и резкого удорожания кормов. Держать коров стало невыгодно, многие пустили скотину под нож.

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Но только в декабре Алтайским краевым УФАС России был подтвержден факт заключения антиконкурентного соглашения, приводящего к установлению и поддержанию закупочных цен на сырое молоко.

ИА REGNUM Дойка коров

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Осенью 2021 года ситуация еще более усугубилась: алтайских фермеров лишили основного источника доходов, запретив продавать мясо домашних животных, забитых на частных подворьях. Теперь это можно только на сертифицированных бойнях, которых нет.

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«Не за горами тот день, когда у людей все запасы терпения и денег закончатся», — считает Александр Барков.

«Директора молкомбинатов давно уже миллиардерами стали. И все равно мало им», — отметил Алексей Малыхин.

«Сначала подорожало масло, а теперь уже на всю молочку цены подскочили», — развивает тему Наталья.

«Чую, скоро без молока как без угля останемся. Пойдёт наше молоко в другие регионы и страны, а мы будем брюкву жевать. Лишь бы солдаты НАТО не пришли!» — иронизирует Дмитрий Ершов.

И действительно, с наступлением холодов многим жителям огромного Алтайского края стало не только голодно, но и холодно. Регион стоит на пороге отопительного кризиса, возникшего по причине того, что производителям угля теперь стало гораздо выгоднее отправлять свою продукцию за рубеж (топливо значительно подорожало, его стало не хватать на всех). Но власти региона, почти половина жителей которого проживает в сельской местности, похоже, упорно не замечают «бревна в глазу».

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«Давайте все неделю не походим в магазины, так они взвоют. Нужно брать только самое необходимое, максимально мало. Они потом взвоют и цену снизят. Это лично моё мнение», — предлагает Игорь Рубцов.

«Да сколько можно уже цены повышать, раньше по привычному списку продукты обходились на пять тысяч в месяц, а сейчас на 10−12 тысяч, и это ещё не считая на малышей памперсов и ещё какой то гигиены», — возмущается Юлия Шипилова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены на продукты

«Обидно, что дорожает всё самое необходимое, ладно бы там конфеты, колбаса, водка, сигареты, а то ведь — молоко, хлеб, яйца, подсолнечное масло. К рыбе не подступишься, про сыры думать забыли… ё, п, р, с, т. уже будет этому когда конец?» — поддерживает Ольга Цветкова.

Вместе с тем если верить территориальному органу государственной статистики по Томской области, на конец ноября 2021 года цена ряда продовольственных товаров, реализуемых в Барнауле, оказалась самой низкой в Сибири.

К примеру, в столице Алтайского края продают самую дешёвую гречку (95,92 рубля за килограмм), сметану (196,14 рублей за килограмм), варёную колбасу (379,96 рублей за килограмм) и сахар-песок (52,47 рублей за килограмм).

При ловком манипулировании информацией проблемы фермеров и дорожающего молока можно и «не заметить». Так ведь, алтайский губернатор Виктор Томенко? И так ли было необходимо краю продавать все 100% акций прибыльного молочного АО «Модест»? К примеру, ваш коллега — губернатор Забайкальского края Александр Осипов не стесняется ставить неудобные вопросы перед федеральными властями и защищать интересы простых граждан. Тем более что в 2021 году в России начала действовать маркировка молочной продукции, которая, как видно, тоже виновата в росте цен.

Напомним, 20 января 2022 года вводится обязательная маркировка молочной продукции для розницы. С 1 декабря 2022 года фермеров обяжут маркировать товар, который они продают напрямую покупателю или через собственную розницу.

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