Россия не сможет легко победить Украину в войне, будет бойня. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 2 декабря заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью латышскому новостному порталу Sargs.lv.

Одной левой!

«Если Россия все равно решится на войну, то придется рассчитывать на очень большое количество погибших российских солдат… Это будет бойня», — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства Украины также выразил надежду, что нападение на Украину поставит под угрозу само существование России.

«В течение многих лет она тратила миллионы на то, чтобы зомбировать свое население, дегуманизировать и унизить Украину через пропагандистские СМИ. Однако, несмотря на это, Кремль еще не понял, как отреагирует российское общество, если из Украины начнет поступать нескончаемый поток гробов русских солдат», — подытожил он.

Заявление главы украинской дипломатии обсудили в украинских телеграм-каналах: VESTI, 112.ua и «Первый независимый». В адрес украинского дипломата обрушился шквал критики.

«А кулебяка (Кулеба. — О. П.) в курсе, как сейчас воюют? И что «искандеры» и другие ракеты без живой силы прилетают и демотивируют…» — отметил Anton B.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Зачем использовать «искандеры», если есть беспилотники. Причём не какие-то там «байрактары», а серьёзные», — спросил у него Аркадий.

«Он же из Штатов, сидя на диване, воевать будет», — добавил Сергей З.

«Что ты несёшь, дядя?» — спросил Дмитрий.

«Драпать будет впереди всех. Вояка…» — написал Lexexa Stranger.

«Провокатор недоделанный. На передовую его», — пишет Dennis.

«Такое ощущение, что всей этой грядке шестёрок дали указание кукарекать громко и без перерыва, без какой-либо цели и смысла, просто громко и беспрерывно…» — добавил Oleg.

«Зафиксируйте его кто-нибудь и вколите «Лоразепам» (лекарственное средство, обладающее снотворным и седативным эффектом. — О. П.)», — смеется Alinа.

«Для этого «стратега»… надо строить специализированный дурдом и поместить его туда пожизненно!» — не выдержал Николай К.

«Так гробы не только в Россию будут приходить…» — отметил Влад В.

«Какие гробы? Вся армия Украины — это один честный солдат на два предателя. Они переоденут шевроны с двуколоров на триколоры на следующий же день, как начнется «настоящая» война. А кулебы побегут в аэропорт…» — ответил Владу В. Sasha.

«Кулеба и Ко могут просто не успеть добежать до ближайшего аэропорта», — ответил ему (Sasha) Аркадий.

«Это уже клиника…» — пишет Svetlana.

«Он думает, что, как в 1941-м, в атаку пойдут», — смеется Вася К.

«И так сколько ребят на Донбассе похоронили! Если Украина будет втянута в войну, экономика два дна пробьёт или ляжет в твой гроб. Народ тогда точно эту политическую свору под трибунал погонит», — добавила Татьяна А.

«Ну да, мы же к своим гробам привыкли…» — написал «ГАВ».

"Из ядерного пепелища никаких гробов не будет», — отреагировал Vitaliy.

«Да отправьте уже Кулебу на передовую. Пусть хотя бы сутки посидит под обстрелами! Может, наконец прекратит провоцировать Россию на «ответку», — возмутилась Ирина.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Вот такие… нас сталкивают лбами, а сами на этом наживаются», — отметил Денис.

«Борьба за то, чтобы быть ближе к корыту власти заставляет некоторых громко хрюкать», — пишет «Вал».

"В каком бункере будет прятаться сам… Кулеба, случись что?..» — поинтересовался Вячеслав.

«Путин… Всё не вводит и не вводит войска. Кулеба уже не знает, как ещё нагнетать», — написал Aleks.

«Так, ждём Кулебу на получение полного комплекта для военнослужащего ВС Украины и в первые ряды защитников», — подытожил ELK90.

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