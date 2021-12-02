2 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что России следует отвести свои войска от границы с Украиной. Также Блинкен добавил, что «Россия не сдерживает своих обещаний» и потому Минские договорённости не выполняются.

Оксана Переможенко, , 19:59 — REGNUM России следует отвести свои войска от границы с Украиной. Такой призыв намерен адресовать Москве государственный секретарь США Энтони Блинкен на предстоящих переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. С данным заявлением Блинкен выступил на пресс-конференции.

Наставник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам госсекретаря США, именно Россия ответственна за пробуксовку Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Блинкена, Минские соглашения — это дипломатический путь разрешения ситуации на Украине, но «Россия не сдерживает своих обещаний», и потому договорённости не выполняются.

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Заявление Блинкена обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и VESTI. Многие отметили, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе и претензии Блинкена к Москве относительно невыполнения Минских соглашений не по адресу.

«Пусть своих дипломатов уберет лучше из Киева. С*** колонизаторские», — не выдержала Наталья.

«В Минских соглашениях нет ни одного слова про обязанности РФ. США в своей циничной манере «своих» упырей, нациков и мерзавцев будут защищать, переваливая их прямую вину на кого угодно, желательно на противника самих США», — отметил Axel Bo.

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен President.gov.ua

«Короче, с больной американской головы на здоровую русскую…» — добавила Eva G.

«Назначили заранее виноватой РФ, «если что». Обеспечивают невинность Украине — значит, что-то возможно», — предположил Dmitry S.

«А где в Минских соглашениях написано, что Россия что-то должна, дятел?» — недоумевает Светлана.

«А где в Минских РФ указана стороной конфликта?» — в свою очередь спросил Егор.

«Пусть Блинкен покажет те пункты в Минских соглашениях, в которых сказано, что Россия что-то должна! Этот американский деятель вообще читал Минские соглашения?! Скорей всего, нет! Россия вообще не является участником внутриукраинского конфликта (гражданской войны)… Статус России (так же, как статус Германии и Франции) — наблюдатель», — добавил Александр Р.

«Вызовите врача! Пациент бредит!» — отреагировал lokki.

«Просто толкают Украину на войну», — пишет Галина.

«Да уже бы быстрее. Задолбала эта неопределённость. Ещё и налоги плати за всех этих вояк. Они же теперь льготники. И с каждым годом их больше и больше. Воротит от них», — ответил Галине Александр Alex.

Украинские каратели фотографируются с Зеленским President.gov.ua

«Блинкен, конечно же, знает, кто является сторонами Минских соглашений. Но надо же показать поддержку. Словами», — подытожил Sergey D.

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Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил России последствиями за «любые действия» в отношении Украины.