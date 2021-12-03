€31 млн будет выделен Европейским союзом Украине на оборону, написал 2 декабря украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Упряжка

«Важные новости из Брюсселя: Совет ЕС одобрил решение выделить €31 млн на укрепление обороноспособности Украины в рамках недавно созданного Европейского фонда мира», — написал глава украинской дипломатии.

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на страницах канала 112.ua и «Новое Издание» (также в телеграм-канале интернет-журнала «Новое Издание»). Также новость обсудили в телеграм-канале Klymenko Time. Многие отметили, что сумма, выделенная Украине, небольшая. Иные также считают, что деньги не будут использованы по назначению.

«Наш бюджет похлеще чёрной дыры. Сомневаюсь, что до непосредственных нужд ВСУ они дойдут. Скорее осядут в верхах…» — написал Александр.

Moz.gov.ua Коронавирус. Украина

«По миллиону на генералитет — и нет денежек», — добавил Юрий Г.

«Какие деньжища…» — иронизирует Андрей С.

«И в кредит…» — ответила ему Gallana G.

«Точнее говоря, на укрепление армии вороватых чинуш и олигархов», — отреагировал Александр Б.

«На полтанка», — смеется Юрий Б.

«Тридцать сребреников +1», — добавил Сергей П.

«ЕС лучше знает, сколько надо Украине на оборонку», — написал Михаил.

«Просили вроде как 1,2 млрд в общей сумме, не дали?» — задалась вопросом Eugenia T.

«Попрошайки профессиональные», — не выдержал Башир Х.

«Пришлют десяток советников. Им на зарплату… Потом же отдавать с процентами, твари», — возмутился Alex.

«Закупят ещё надувных лодок для нашего флота. Остальное попилят генералы и министр обороны», — смеется «Kіевлянинъ».

"Что и требовалось доказать! Опять выпросили деньги под «войну» с Россией», — написала Галина С.

«Точнее, 31 млн за тявканье из-под лавки на Россию», — добавил Сандро М.

«Предлагаю для начала ведра в больницы закупить, а потом укреплять оборону», — написал Дмитрий.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Фонд обеспечения мира даёт денег на войну. О как интересно!» — отметил KeS.

«Дадут лодками… надувными», — пошутила Svetlana.

«Нет чтоб на поднятие производства!!! Подачку кинули для власть имущих на дерибан. Только, чтоб хайло не открывали сильно. А наши у власти нашли дойную корову! Жаль только, людям с этого ничего хорошего», — отметил Александр Alex.

«Снова разворуют, на этом и закончится дело, впрочем, как всегда…» — подытожила Talina.

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