3 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона серьезно рассматривает сценарий вторжения на Украину с территории Белоруссии и не исключает такой возможности.

Оксана Переможенко, , 09:46 — REGNUM Украинская сторона серьезно рассматривает сценарий вторжения на Украину с территории Белоруссии и не исключает такой возможности. Об этом в интервью для латышского новостного портала Sargs. lv заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Белорусские военные Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы рассматриваем этот сценарий на очень серьезном уровне. Мы не исключаем такой возможности», — сказал глава украинской дипломатии.

Кулеба также добавил, что Киев пока не видит признаков подготовки белорусской армии к операциям против Украины.

«Пока мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины или что белорусское руководство может позволить России использовать свою территорию для организации вторжения», — добавил он.

Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины обсудили в украинском телеграм-канале «Новое Издание». Многие не восприняли слова Дмитрия Кулебы серьезно.

«А из космоса??? А из-под земли?» — иронизирует Галина.

«Ага, уже напала Беларусь, начала забрасывать своими кВт…» — смеется Тюна.

«Кулеба и о вторжении с Марса заявить может», — добавил «Скиф».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

"Интересно, сколько Киев потратит наших денег из-за этого «серьёзно»?» — задался вопросом Владимир.

«Восемь лет шла война… Рожи… уже не влезают в телевизор у ваших героических руководителей… Опухли, наверное, от недосыпа и голода… Последние защитники европейских ценностей от русских варваров… Твари. Жили же вместе, и неплохо жили», — посетовал Sergey.

«Мания преследования?» — задался вопросом Влад В.

«Кому вы нужны? Страна — банкрот, с нищим населением, разваленными заводами, фабриками, гнилой и ржавой газовой трубой и проданной землёй. Слушаешь этого министра упоротого — и кажется, что он живёт в вымышленном мире», — написал «Kіевлянинъ».

"Ну и?.. А где линия обороны на белорусской границе, если там нападать будут?.. [Надоели] уже этим дебилизмом», — пишет Pampam.

Белорусско-украинская граница dpsu.gov.ua

«С переворотом не вышло, давай теперь обратно агрессию раскручивать! Прикиньте, никто переворота не испугался. Боюсь, что скоро будем рады российской агрессии, так свои достали!» — отметила Olga Z.

«У них мания величия или мания преследования? То госпереворот, то Россия нападет, теперь Беларусь. Или им не о чем больше говорить?» — не понимает «К».

"Все подобное… нытье на протяжении 8 лет направлено только на выклянчивание денег», — считает Виктор.

«А потом говорят: «Отношения окончательно испортились»… Лицемеры!» — отреагировал Ihor.

«Выкраивают белый флаг или учатся руки поднимать?» — иронизирует Mark C.

«Ну там же пацаны серьезные, вот серьёзно и рассматривают. Двойную ограду сделают, два раза… [украдут]. Это что, шутки? Конечно, серьезно!» — с сарказмом отреагировал Евгений В.

Киев Марина Захарова © ИА REGNUM

«А если и белорусы не придут на войну, кто следующий будет «готовиться напасть»?» — задался вопросом Andrey A.

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