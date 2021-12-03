Депутаты Саратовской областной думы поддержали проекты изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которые предусматривают введение QR-кодов в общественных местах, на железнодорожном и воздушном транспорте по всей стране. После обсуждения в комитетах данный вопрос вынесли на внеочередное заседание, состоявшееся 2 декабря. Большинство парламентариев, а именно 29 человек, проголосовали «за», «против» высказались два депутата и один воздержался.

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Как отметил спикер регионального парламента Александр Романов, «в своем сегодняшнем решении мы руководствуемся в первую очередь актуальной ситуацией. Наше законодательство должно ей соответствовать. Когда эпидемиологическая ситуация улучшится, мы и противоковидные меры ослабим или снимем вообще. Но сейчас, уважаемые депутаты, в разгар очередной волны заболеваемости, мы должны вводить и строго соблюдать все необходимые требования, даже если они и связаны, конечно, с некоторыми неудобствами».

Srd.ru Спикер регионального парламента Александр Романов.

Мнения народных избранников разделились. Представители от партии КПРФ эмоционально комментировали происходящее навязывание и принуждение к получению QR-кодов, которые (по их словам) никак не защищают человека от заболевания. Население выступает категорически против, заявил коммунист Николай Бондаренко, вошедший в зал заседаний, по данным местных СМИ, в тюремной робе.

Kprf-kaliningrad.ru Николай Бондаренко.

Депутат от партии «Единая Россия», главный врач областной глазной больницы Анатолий Ципящук попросил коллег вспомнить историю, в том числе принудительные меры по оспопрививанию, применявшиеся Советской властью, и призвал одобрить законопроект.

Еще один медик, единоросс Евгений Ковалев попросил «не наводить смуту», а принять меры к тому, чтобы у населения «сформировался коллективный иммунитет», что позволит сохранить жизни людей.

Сергей Гладков («Единая Россия») заявил, что на сегодняшний сход «подвозили людей на автомобиле», и намекнул, что позиция коммунистов граничит с экстремизмом, так как «подрывает основы государства».

По итогу депутаты Саратовской облдумы в большинстве своем поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов в местах общего пользования. Саратовцы отреагировали на принятое депутатами решение и высказались по этому поводу в соцсетях, оценив мероприятие «слуг народа».

Досталось за тюремную робу (помимо слов поддержки) коммунисту Бондаренко, который «перешёл все границы и поддался буржуазной системе»: «Клоунада!», «Карнавализация протеста!», «Никому не позволено делать из коммуниста клоуна! Это издевательство над нашей идеологией и заветами товарища Ленина!».

«Бред полный, придуманный для разложения общества на слои и сцепления между друг другом», — уверяет пользователь под ником Кач.

«Враги народа, по-другому не назовёшь», — считает Екатерина К.

«Да кто бы сомневался, что его не поддержат», — добавила Лана Д.

«Народ не простит вам этого. А потом скажут, что это воля народа. Мы же, мол, избранники народа», — возмущается Злата В.

«Предатели своего народа. Но историю, видимо, вы учили плохо, всё обернётся», — вторит Алексей Р.

«Было бы странным, если бы они не поддержали проект федерального закона», — предположил Эдуард Н.

«Лечение они не хотят изобрести? Вакцину изобрели в момент, а лечение не могут!» — заявила Юлия Е.

«Ещё бы они не одобрили, поганой метлой бы оттуда содержанок погнали бы тогда. Для этого и сидят там, чтобы на кнопочки жать», — добавил Леха С.

«Куда всё катится, без народа всё решают и принимают», — пишет Evgeshafomina.

«Давайте отзывать депутатов. Как эта процедура запускается. Они не выполняют наказы избирателей», — призывает Vladimir N.

«Прав больше нет, конституции тоже. Это начало конца», — добавила Grigoreva S.

«Стыдно, товарищи. Опять мы за себя не постояли», — возмущается Оля Л.

«Теперь массово народ пойдет покупать QR-коды или медотводы», — написал Михаил М.

«Скажите, как так, народные избранники, народ против, а вы за? Не вы ли голос народа?» — вопрошает Liubavochkaaksa.

«Кому вы этим хуже сделали? Только торговым центрам, которые перед Новым годом останутся с носом! Браво!», — ответила Татьяна П.

«Такой дурдом, сами придумали, сами приняли. Вот еще бы сами себя содержали», — иронизирует Наталия А.

«Вот вам и обратная связь, которая им была так важна. Все против кодов высказываются, а законы принимают против народа», — удивляется Izym.

Наталья Р. ответила, что «задушили уже своей «любовью» к народу».

«Да вы чего творите-то! Всё свели к этим штрих-кодам! Мы люди, а не товар! Бизнес загибается оттого, что поток людей сократился. Что дальше-то?» — интересуется Марина Д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM QR-коды

«Зачем тогда везде писали, чтобы депутаты прислушивались к народному мнению? Ведь они народ не то что слышать, видеть не хотят! К чему весь этот цирк?» — вторит Ольга Т.

«Кто бы сомневался. Ваши коды не про медицину. Уже давно всем понятно. Просто контроль и управление», — считает Людмила Р.

«Это не кончится никогда, потому что ОРВИ неистребим! Постоянно будут новые штаммы, тогда нужно при рождении выдавать скафандр! Зато удобно для властей», — добавил Bitukov.

«Да что творится-то?! Странная «забота» о здоровье людей. Забота ли? Я против цифрового разделения!» — высказалась Евгения.

«Я без кода неплохо живу. И дышится как-то легче. Товаром себя не чувствую», — пишет Николай.

«Временный инструмент? Нет ничего более постоянного, чем временное. Кто вам поверит, что это временно?» — прокомментировала Светлана Е.

«Вводите чрезвычайную ситуацию, если всё так плохо! Верните нормальное здравоохранение, больницы, нормальное питание, отдых! А где на обсуждении врачи, которые работают в поликлиниках, больницах?» — добавила Елена Г.

«На предприятиях угрозами вынуждают вакцинироваться, вот и люди идут, чтобы с голоду не умереть. У меня куча знакомых против принудительной вакцинации! Но многие были вынуждены вколоть эту жижу просто ради того, чтобы не потерять работу», — дополнил Михаил П.

Поддержали решение саратовских народных избранников единицы.

«Люди настолько необразованы, что не понимают элементарных вещей. Пока все не привьются (как это сделали во всех цивилизованных странах), пандемия не закончится. Как же можно так глупо рассуждать, не отдавая отчёт своим словам. Вы говорите, вы люди, а не товар, совершенно не вникая в смысл QR-кода? У вас что, несколько жизней? Вы толпитесь в очередях, общественном транспорте, не соблюдаете дистанцию, вам плевать! Никогда мы не выберемся из проблемы вируса, пока люди ведут себя так, будто они бессмертны. Не хотите маркировки, тогда откажитесь от ИНН, от госуслуг, от страховых полисов, не прививайте детей от краснухи и коклюша, от гриппа, от других заболеваний. Но и живите тогда в другом обществе — в диком! Собственно, в таком мы сейчас и живем, к великому моему сожалению», — пишет Forget.

«Сами выбирали, чего сейчас-то всполошились?» — ответил Горацио П.

«Полностью солидарна», — поддержала Елена К.

Практически все комментарии гневные и отражают не только мнение жителей Саратовской области по поводу повсеместного введения QR-кодов. Во всех регионах граждане высказываются, собирают подписи, записывают обращения против принуждения «добровольной» вакцинации и введения каких-либо ограничений для несогласных. Российский парламент рассмотрит ряд законопроектов об обязательном использовании QR-кодов в общественном транспорте и местах массового пользования в середине декабря, а пока региональные парламентарии практически повсеместно не слышат глас народа и одобряют грядущие изменения.