Заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что в случае агрессии Украины против России, экономически, юридически и политически Белоруссия встанет на сторону Москвы, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения на данный счёт 2 декабря в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Многовекторный Лукашенко

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«Неужели многовекторность Бацки иссякла? Или мы свидетели ситуативного поведения? Как-то нет доверия уже к этому персонажу», — отмечает Борис А.

Многие пользователи пришли к выводу, что Лукашенко окончательно расстался с иллюзиями того, что его может ждать какое-либо будущее на Западе. Граждане отмечают, что его единственным верным союзником на сегодняшний день может быть только Россия и только ей он должен быть обязан своим крепким положением в белорусской политике.

«Ну наконец-то, он определился. А то всё пытался на двух стульях усидеть, если не на трёх. Такое поведение можно только поощрять. И, не дай Бог, он нас опять кинет. Ему очередной прогиб под Запад здесь уже не простят», — предупреждает Александр П.

Некоторые комментаторы отмечают, что белорусский президент ощетинился после того, как его некогда «партнёры» со стороны Запада попытались загнать в угол.

«Лукашенко, пока его не трогали, таким прытким не был. Помнится, даже выпивал с Зеленским. А сейчас, когда обложили со всех сторон, внезапно шашку оголил. А Украина тем временем на крючке у США, тут не ей решать: жить или умирать как государство», — указывает Владимир Ш.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Часть людей полагает, что и без данного заявления было понятно, что Белоруссия, как член Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), обязана будет соблюдать все возложенные на неё обязанности в случае военного конфликта у одного из других участников объединения.

«Ну и болтун. Лукашенко забыл, что Белоруссия — союзник Российской Федерации по ОДКБ? Вы обязаны быть с Россией при любой агрессии с чьей бы это стороны ни было, включая и Украину, разумеется», — напоминает Иосиф О.

Ряд пользователей указывает на то, что в сложившейся ситуации Украине нет никакого толку пытаться бряцать своим оружием, а уж применять его в деле против России и подавно.

«Никогда Украина не пойдёт на самоубийство, но повыпендриваться мускулами может. Даже если кураторы дадут команду «фас» на Россию, они не сделают этого. А вот провокации, подлянки и прочее — этого можно ожидать», — поделилась своим мнением Лариса Д.

Нашлись и те, кто выразил сожаление, что главы России и Белоруссии слишком поздно сделали свои окончательные выводы относительно того, что произошло с Украиной после майдана в 2014 году.

Kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин

«Плохо, что Путин и Лукашенко с первых дней переворота на Украине не определились в неприятии новой украинской «власти», не сказали, что они против неё. Европа даже при законности и выборе народа Белоруссии не хочет признавать Лукашенко. А на Украине, при явном нарушении прав значительной части населения, пожимали руку Порошенко. Теперь, похоже, поезд ушёл», — беспокоится Жанна Л.

Напомним, 1 декабря белорусский президент Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости о том, что если Украина нападёт на Россию, то экономически, юридически и политически Белоруссия встанет на сторону Москвы.