«В НАТО дебилов нет» — Киеву объяснили, почему за него не будут воевать
Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что необходимо различать членов альянса и его партнеров, поэтому Украина может рассчитывать только на поддержку со стороны Североатлантического альянса, но не на гарантии безопасности и коллективную оборону, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 2 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
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"Иными словами: против России только безмозглые бандеровцы могут переть, а в НАТО нет такого числа дебилов, готовых голову положить за не пойми какие коврижки», — пишет Дмитрий И.
Многие пользователи пришли к выводу, что Столтенберг не раскрыл Киеву каких-то тайн, данный расклад был очевиден всем очень давно, но почему-то украинские политики тешили себя надеждой, что НАТО зачем-то вступится за них в конфликте с Россией.
«Ясен пень! Никто за Украину воевать не собирается, потому что её никто своим членом за эти семь лет так и не сделал. Есть партнёры, а есть члены партнёров. Это две большие разницы», — считает Владимир Б.
«Вот уж реально смешно. Украина всё ещё, оказывается, надеялась на военную поддержку НАТО! А как это может случиться, если Украина не является членом НАТО! Она даже в ЕС так и не смогла вступить, куда уж ей до Североатлантического альянса. Там не только экономика нужна крепкая, но и отсутствие конфликтов, на что Киев не способен», — поделился своим мнением Арсений В.
Некоторые комментаторы отмечают, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в 2008 году тоже понадеялся на военное содействие со стороны НАТО, в результате чего поплатился как своим президентским креслом, так теперь и свободой.
«Эх, наивные украинцы. Вспомните, как Саакашвили в своё время тоже поверил Западу. Результат мы все с вами видели. Когда Грузия напала на Южную Осетию, США и Европа в стороне стояли и наблюдали за происходящим. Так и с бандеровцами будет. Так что подумайте десять раз, прежде чем совершать последнюю в своей жизни ошибку», — написал Игорь М.
Часть людей полагает, что до киевских политиков не может дойти одна простая мысль — НАТО не хочет войны с Россией и уж точно никто из Европы или США не собирается умирать за Украину.
«Логично. Зачем им умирать за Украину? Это что, такая необходимость, по мнению украинцев? Не тот век уже давно. У каждого солдата есть семья, дом, родители, своё отечество, наконец. Все хотят жить, а если и умирать, то за высокие идеалы. Что такое Украина для европейца или американца? Тут-то и оно!» — указывает Геннадий С.
Ряд пользователей указывает на то, что уже не только в Кремле, но и в Европе пытаются остудить горячие украинские головы, намеревающиеся пролить кровь в Донбассе.
«Мне кажется, что Киев очень хотел под Новый год начать войну, но его не только Россия отговаривает, но теперь и НАТО, который как бы говорит: «Мы с вами воевать не будем! Одумайтесь!», — написал Валерий Г.
Напомним, 1 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, отвечая на вопрос журналистов об Украине, о том, что необходимо различать членов альянса и его партнеров, поэтому Киев может рассчитывать только на поддержку со стороны Североатлантического альянса, но не на гарантии безопасности и коллективную оборону.