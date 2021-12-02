QR-коды: у регионов выбора нет?
16 декабря российский парламент планирует рассмотреть ряд законопроектов, регулирующих обязательное использование QR-кодов в общественных местах и транспорте. Но прежде чем принять законопроекты, Государственная дума отправила их на рассмотрение в региональные законодательные органы, которые должны высказать свою позицию по этому вопросу не позднее 14 декабря. В регионах обсуждение новых законодательных инициатив происходит бурно, что, впрочем, не мешает легислатурам высказываться за массовое введение QR-кодов. Эксперты полагают, что причина здесь кроется в нежелании субъектов вступать в потенциальный конфликт с федеральным центром.
Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»
У регионов выбора нет?
Законопроектов, которые будут регламентировать использование QR-кодов, будет два. Первый предполагает, что изменения будут внесены в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Фактически он узаконит те меры, которые и так уже действуют во многих субъектах — без QR-кода или справки о перенесенном заболевании нельзя будет попасть в рестораны, учреждения культуры, непродовольственные магазины и на массовые мероприятия. Второй законопроект вносит изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта, а значит, регулирует уже большинство способов, при помощи которых население передвигается по стране. Если он будет принят, то QR-коды станут обязательным условием для покупки билетов на самолёт и поезд.
Обсуждение законопроектов в регионах привело к ряду протестных акций. Например, в Челябинске противники введения QR-кодов пытались прорваться в местное Законодательное собрание, когда депутаты рассматривали этот законопроект. В регионах ПФО законопроекты уже поддержали парламенты Татарии, Башкирии, Удмуртии, Чувашии, а также Оренбургской, Пензенской и Нижегородской областей. С некоторыми поправками, которые касаются необходимости обеспечения возможности доступа к вакцинации и получению электронного сертификата в отдалённых районах, законопроект одобрен также Законодательным собранием Пермского края.
Эксперты отмечают, что регионы не готовы демонстрировать самостоятельность в этом вопросе, при этом совсем не уверены в том, что федеральный центр давил на субъекты с требованием принятия «нужного» решения.
Директор экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова отмечает, что общий тон обсуждению законопроекта в регионах задал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Екатерина Колесникова также напомнила о ситуации в Северной Осетии, где законопроект приняли со второй попытки, после чего глава фракции «ЕР» сложил свои полномочия, а также о позиции парламента Владимирской области, в котором большинство депутатов отказались от голосования «за» или «против», при этом один из депутатов от «ЕР» заявил, что давать отзывы на проекты правительства это «право депутатов, а не обязанность».
Глава аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин полагает, что люфта при обсуждении вопроса о введении о QR-кодов у региональных властей нет.
Уверен, что все регионы поддержат проект федерального закона о введении QR-кодов при посещении мест массового пребывания граждан, и глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. По его мнению, североосетинский кейс говорит лишь «о дезорганизации руководства «Единой России» в Северной Осетии, а не о каком-то принципиальном несогласии регионального парламента с введением QR-кодов». Поэтому, по моему убеждению, все регионы поддержат проект федерального закона».
Слово за президентом?
В самих субъектах отсутствует единый подход к политике введения QR-кодов. Наибольший резонанс в последнее время вызвала ситуация в Казани, где региональные власти приняли решение о том, что граждане без электронного сертификата не будут допускаться в общественный транспорт, чем спровоцировали серьёзное общественное недовольство. В Хабаровском крае с 1 декабря невозможно попасть без QR-кода на железнодорожный вокзал или в аэропорты. Разумеется, уехать из региона невакцинированным тоже не получится. В Омской области электронный сертификат потребуется для того, чтобы попасть в здания органов государственной и муниципальной власти. Правда, пока эти ограничения касаются только госслужащих. Новые антикоронавирусные ограничения с 1 декабря действуют и в Башкирии. Изменения затронут доступ граждан в гостиницы, санатории, профилактории, пансионаты и дома отдыха. При этом в республике отказались от жёсткого «татарского» сценария и решили не вводить QR-коды в общественном транспорте.
В целом, как отмечает Екатерина Колесникова, восемь регионов выступили против введения кодов в транспорте (в числе их сверхлояльные к федеральному центру Дагестан, а также Магаданская область).
Иной точки зрения придерживается Антон Чаблин, считающий, что федеральный центр не оступится от идеи введения QR-кодов.
По мнению Олега Иванова, региональные власти самостоятельно устанавливают ограничительные меры, связанные с введением QR-кодов на подведомственной территории.
Очевидно, в зависимости от принимаемых сегодня на региональном уровне мер будет развиваться и уровень гражданской активности населения. Так, протестные акции уже прошли в ряде городов. Помимо Челябинска и Казани, это также Новосибирск, Тюмень, Кострома, Иркутская область. Одновременно в тех субъектах, где власть старается действовать осторожно и последовательно, не совершая необдуманных управленческих действий (Башкирия, Нижегородская, Ульяновская области), ситуация спокойная и массовых протестов не намечается.