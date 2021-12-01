«Ждём день вареника, сала и горилки!» — в Раде хотят установить день борща
Депутаты Верховной рады предлагают установить день украинского борща. Об этом говорится в зарегистрированном 30 ноября в Верховной раде проекте соответствующего постановления.
Текст проекта, который был инициирован 23 депутатами, на данный момент не опубликован, но одна из сторонников введения праздника — заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук на своей странице в социальной сети Facebook написала, что «после принятия документа день украинского борща будет праздноваться каждый год во вторую субботу сентября».
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Инициативу украинских депутатов обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие критически оценили инициативу украинских политиков, отметив, что в государстве есть масса проблем, которые требуют решения. Иные добавили, что с нынешними ценами на продукты питания и доходами украинских граждан борщ в действительности рискует стать блюдом, которое будут есть по праздничным дням.
«Очень здорово. Ждём день вареника, сала, горилки», — пишет Марк Т.
«А сало-то из России завозят», — напомнила Марку Т. Антонина О.
«У Рады больше нет никаких проблем. Уже все решены», — с сарказмом отметила Людмила П.
«А какие у нас проблемы? Вот только одна осталась. Сейчас с борщом разберутся, и можно с чистой душой на новогодние каникулы лететь в теплые края», — ответила ей Galka Alexsandrovna.
«Закусывать надо…» — смеется Людмила О.
«Зарегистрируйте законопроект о занесении этого борща в Красную книгу, потому как варить его скоро будет не из чего, — буряк (свеклу — М. Р.), и тот из Польши возим», — добавила Любовь П.
«С вашими успехами скоро надо будет вводить День памяти борща, т. к… его вкус народ будет только… помнить», — написал Hennady T.
«Скоро его (борщевого набора — М. Р.) цена будет неподъемной для украинцев», — считает Валентина Л.
«Как только сделают праздником, так только на билбордах и будем видеть наши борщи…» — отметила Lana B.
«Етить-колотить, не парламент, а «Поле чудес»!» — иронизирует Светлана У.
«Это к тому, что борщ будем кушать только по праздникам?» — задалась вопросом Елена Н.
«Чувствуется, что скоро только раз в году будем кушать борщ…» — отреагировала Екатерина П.
«И мы им за это ещё и зарплату платим…» — задумалась Елена П.
«Два дня надо! Вчерашний борщ вкуснее!!!» — не без иронии добавил Стас К.
«А пенсионерам с такими ценами на продукты не порадоваться этому празднику», — подытожила Лида М.
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Напомним, 27 ноября в Киеве во время поминальных мероприятий, посвященных памяти погибших от голода в УССР в начале 1930-х годов, пожилой мужчина собрал еду, которую оставили у мемориала погибшим во время голода 1932−1933 годов (так называемого «голодомора»).